Planejamento é uma das chaves para realizar um evento perfeito. No entanto, é preciso ter em mente que nem mesmo o mais elaborado planejamento está imune a imprevistos.

O primeiro passo para não surtar diante da primeira alteração é ter sempre consciência de que nem tudo sairá exatamente como o planejado. É melhor estar preparado para possíveis mudanças do que ser surpreendido negativamente e decepcionar-se.

Confira algumas dicas de como lidar com os problemas mais comuns para garantir que nada estrague seu dia especial.

1. Escorregar ao entrar na igreja

Nada apavora mais uma noiva do que a possibilidade de cair durante sua entrada triunfal. A única maneira de evitar essa tragédia é ensaiar bastante, especialmente no local da cerimônia e usando ao menos o sapato que será usado no grande dia.

Ao fazer o mesmo percurso que fará no dia, a noiva consegue identificar irregularidades do solo, além de se acostumar com tapetes e outros enfeites que possam atrapalhar o trajeto ou causar acidentes.

No entanto, se mesmo após a preparação a noiva cair, o segredo é manter a classe e não se deixar abater. O melhor é manter o bom humor mesmo diante do embaraço e seguir em frente.

2. Chover no dia da festa

Ao definir a data, fique atento à previsão do tempo. Mesmo que a probabilidade de chuva seja baixa, converse com o cerimonialista para elaborar um plano B, caso o espaço não possua estrutura para realizar o evento mesmo em dias chuvosos. Um bom gerador de energia também deve estar no gatilho para eventuais contratempos.

3. Pegar um resfriado

Muitas noivas acabam adoecendo nas semanas que antecedem a cerimônia. Isto porque o stress, combinado a uma alimentação ruim, acaba minando a imunidade e facilitando a contração de resfriados.

Tente manter uma alimentação saudável e não abra mão das noites do sono. Se mesmo assim o resfriado te pegar, não ceda à tentação de se automedicar. Procure um médico, pois apenas um especialista pode receitar um medicamento capaz de diminuir o mal estar.