Antes de trocar a luminária, verifique se a chave geral está desligada para não correr risco de tomar choques

Como instalar lustres e luminárias



Material

. Luminária

. Fita isolante

. Alicate

. Chave de fenda

. Estilete

Passo a passo

1. Desligue a chave geral da casa.

2. Retire a capa plástica da ponta dos fios tanto do lustre quanto da caixinha de luz instalada no teto do cômodo.

3. Junte a ponta de um dos fios do lustre com a ponta de um dos fios que saem da caixinha. Coloque-os lado a lado e torça-os, para que fiquem presos um no outro. Cubra a emenda com fita isolante (dê umas quatro voltas, para que o metal fique totalmente coberto).

4. Repita o processo com o outro fio que sai do lustre.

5. Com os dois parafusos, fixe o prendedor que acompanha o lustre. Os furos do prendedor devem coincidir com os buraquinhos laterais da caixinha de luz, instalada no teto do cômodo.



6. Para finalizar, fixe a luminária no prendedor com os parafusos que acompanham o lustre.

Nada de tomar choques

Segundo o arquiteto Gustavo Curcio, é preciso se cuidar para não tomar um choque ao mexer na rede elétrica. “Antes de tudo, desligue a chave geral. Ela costuma ficar no quadro de força, na entrada da casa”, recomenda. Ainda não se sente segura? Compre um teste de voltagem. É um aparelhinho que checa se a energia está mesmo desligada e mostra se a voltagem da tomada é de 110 ou 220 W. Você o encontra em lojas de material de construção.

Outras medidas importantes de segurança

. Nunca mexa na rede elétrica se estiver com o corpo molhado.

. Não trabalhe descalça. Use tênis ou sandálias com sola de borracha.