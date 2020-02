Como evitar o desperdício no verão

Troque as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes compactas

Você já parou para pensar em como seria a sua vida sem energia elétrica? O conforto que a energia nos traz é tão grande que simplesmente não dá para imaginar ficar no escuro, não é mesmo? Entretanto, com o Brasil em pleno crescimento econômico, a demanda por energia advinda da natureza só crescerá. De acordo com os dados da edição 2011 do anuário World Energy Outlook, divulgado pela Agência Internacional de Energia (AIE), de 2009 a 2035 esse acréscimo está calculado em 78%. Acontece que, para continuar progredindo, precisaremos produzir mais energia e isso significa explorar recursos naturais e arriscar ainda mais a saúde do meio ambiente.

Pensando nisso, que tal cumprirmos o papel de cidadãos conscientes e evitar desperdícios? São mudanças de hábito que, além de ajudarem a preservar o planeta, reduzem muito o valor da conta de luz, fazendo você economizar no final do mês. O melhor dos mundos, certo?

Verifique as porcentagens de quanto cada eletrodoméstico consome na conta mensal de energia e veja o que fazer para evitar desperdício:

Chuveiro elétrico – 35%

Não deixe seu tempo de banho passar de seis minutos e feche a torneira ao se ensaboar. No calor, mude a chave para a posição “verão” e economize 30%. Use somente resistências originais no chuveiro, jamais faça emendas ou adaptações – as gambiarras aumentam o consumo de energia e causam danos à instalação e ao aparelho.

Geladeira duas portas – 27%

Escolha modelos com o selo Procel (garante economia de energia). Mantenha o equipamento longe da luz do sol e do calor do fogão e a 15 cm da parede (para o ar circular). A borracha de vedação da porta deve estar em bom estado. Abra a geladeira o mínimo de vezes possível. Não deixe o gelo atingir 0,5 cm de espessura e fique atenta à idade da geladeira – as que têm mais de 10 anos despendem o dobro de energia.

Ventiladores e afins – 8,5%

O aparelho pequeno gasta metade da energia que um de teto. A quantidade de pás não influencia no consumo de eletricidade, mas sim a velocidade – quanto mais rápida, maior o gasto. Um ar-condicionado com potência de 7500 BTUs, ligado por 8 horas, consome o mesmo que dez ventiladores. Na hora de usá-lo, mantenha a saída de ar desbloqueada, dimensione a potência para o tamanho do ambiente e feche portas e janelas.

Computador – 7%

Em vez de colocá-lo no modo sleep (ou hibernar), desligue-o. Evite deixar o notebook carregando enquanto dorme ou está fora de casa – dê a carga e retire-o da tomada. Para celulares e baterias de câmeras digitais, aplica-se a mesma regra.

Micro-ondas – 6,5%

Descongele os alimentos antes de colocá-los no aparelho. Para acelerar o cozimento, adicione uma pequena quantidade de água. Não deixe o micro-ondas em stand by – a dica também vale para relógios, aparelhos de DVD, de som e video-games. Desligue os equipamentos da tomada enquanto não estiverem em uso.

TV – 4,8%

Desligue o aparelho no botão power (liga/desliga), porque o modo stand by continua consumindo energia. Se você tem o hábito de dormir com a TV ligada, acione a função desligamento automático. Se possível, substitua o seu aparelho antigo por uma televisão de LCD, que é muito mais econômica.

Ferro de passar – 3,5%

Acumule uma boa quantidade de roupas e passe de uma só vez, pois o ferro consome muita energia no aquecimento inicial. Cuide primeiro das peças delicadas. Depois, das que necessitam de temperatura alta. Ao desligar o ferro, passe itens leves, já que ele esfria só após 10 minutos.

Máquina de lavar – 1%

No verão, por causa da transpiração excessiva, trocamos mais de roupa. Ao ligar a máquina, junte o máximo de peças e evite a função pré-lavagem. A água fria economiza 90% a mais que a quente.

Lâmpada de 60 W – 4,2%

Troque a incandescente pela fluorescente compacta. Como ela economiza 70% de energia, em três meses você recupera o investimento. Use uma única lâmpada de maior potência do que várias menores. Paredes de cor clara ajudam a refletir a luz natural, e isso evita acender lâmpadas.