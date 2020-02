Como ensinar com inteligência

Em vez de gritar ou bater, privar a criança de algo de que ela gosta por um tempo determinado

Foto: Getty Images

Para que a criança obedeça, não é preciso puni-la com castigos rigorosos e, menos ainda, dar palmadas. Muitas são rebeldes porque querem chamar a atenção. Outras, simplesmente têm personalidade forte. Em qualquer caso, é preciso paciência. “É importante construir uma relação de confiança, porque isso facilita o diálogo. Quando as recusas ocorrerem, faça um trato com a criança em vez de castigá-la”, diz Nívea Fabrício, psicóloga e psicopedagoga do Colégio Graphein, de São Paulo. Esse trato é um acordo em que o adulto explica seus motivos e deixa claro que a desobediência terá um preço. “Não ameace seu filho. Isso é uma forma pesada de imposição de regras”, orienta a especialista. Veja, ao lado, as melhores (e as piores) atitudes para dar disciplina aos filhos.

O que é correto

_Ser um bom modelo para seu filho.

_Ensinar que para tudo na vida existem limites e, quando você desrespeita isso, há consequências.

_Dizer “por favor” e “obrigada”. Elogiar sempre que a criança fizer algo certo.

_Agir sem crueldade na hora de determinar algum tipo de punição.

_Um ótimo recurso é pedir ao seu filho que fique por um tempo no quarto, pensando no que fez. Isso é diferente do castigo pelo castigo, em que não há uma proposta construtiva.

_Em vez de gritar ou bater, privar a criança de algo de que ela gosta por um tempo determinado, como não jogar videogame no fim de semana.

O que é errado

_Ceder toda vez que seu filho fizer birra para conseguir o que quer (ou seja, é preciso saber dizer “não”).

_Chamar a criança de “peste” ou de qualquer outro tratamento ofensivo.

_Respeite para ser respeitada.

_Afirmar que irá tomar certa atitude caso seu filho insista em desobedecer e, depois, não cumprir o prometido.

_Antes de determinar qual será a punição, pense se terá coragem de ir até o fim. Caso contrário, você ficará desacreditada com essas ameaças.

_Dizer “não” o tempo todo. Pais que negam tudo perdem força. Analise a situação antes de decidir se deve ou não permitir que seu filho faça algo.