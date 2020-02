Como eliminar insetos

Irritada com os insetos em sua casa?

Veja como dar fim às pragas

Foto: Getty Images

Formigas

. Use uma seringa para aplicar água com detergente nos buracos por onde elas saem. Tampe as frestas com sabão em barra.

. Pó de café, sal, talco e casca de pepino afastam as intrusas. Espalhe um desses itens sobre a trilha.

. Pendure galhos secos de arruda nos armários, para mantê-las longe dos alimentos.

. Ponha nas gavetas folhas de alfazema ou cânfora.

. Casca de limão ou cravo embebido em álcool afastam as formigas do açucareiro.

. Misture querosene, ácido bórico (à venda em farmácias) e açúcar em partes iguais, e espalhe pelos cantos da casa.

. Borrife nos ambientes água com cravo-da-índia. Elas detestam o cheiro desse tempero.

Baratas

. Coloque folhas de louro nas gavetas.

. Misture 100 ml de ácido bórico, 1 col. (sopa) de farinha de trigo e 1 cebola picada em pedaços pequenos até formar uma massa uniforme. Faça bolinhas e espalhe pela casa toda.

. Distribua sachês de cravo-da-índia nos locais que elas gostam de frequentar.

. Pingue gotas de óleo essencial de eucalipto ou alecrim em bolas de algodão. Ponha nos locais em que elas aparecem.

. Coloque protetores nos ralos e conserte canos quebrados.

Pernilongos

. A citronela é uma excelente alternativa para espantar esses insetos. Espalhe vasos ou velas em locais ventilados. Ramos de hortelã têm o mesmo efeito.

. Faça uma solução de partes iguais de parafina líquida, leite e água. Aplique a mistura nas paredes, nos vãos das janelas e em pontos de luz.

Moscas

. Corte limões ao meio e espete vários cravos. Espalhe-os pela casa.

. Jogue água sanitária no ralo, para dar um basta nos mosquitos de banheiro.

. A citronela é uma planta aromática que pode ser usada como repelente. O ideal é colocar o vaso em lugares com ventilação, para espalhar o cheiro pelo ambiente inteiro.

. Misture pimenta-do-reino com vinagre ou leite. Coloque num pires e deixe no ambiente onde as danadas circulam.

. Naftalina colocada perto do lixo elimina o mau cheiro e afasta os insetos.