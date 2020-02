Como educar seu bicho sem precisar bater

Só dê recompensas – como guloseimas, por exemplo – se o seu cão tiver bom comportamento

Foto: Getty Images

Latas reviradas, xixi no lugar errado, objetos mordidos… Às vezes seu cachorro ou gato tem atitudes não muito educadas, não é mesmo? E se você dá umas palmadas, depois fica com peninha.

Se você quer educar seu bicho sem traumas, o adestrador e zootecnista Alexandre Rossi dá a dica: ”Ganhe o respeito do bicho mostrando que nada é de graça e que ele só conseguirá recompensas se tiver um bom comportamento”.

Enquanto não inventam uma Supernanny de animais, confira as dicas para educar seu cachorro ou gato com carinho e respeito.

Como educar seu bicho sem violência

Faça barulho ou borrife água

Tenha sempre à mão um borrifador de água ou uma garrafa pet cheia de moedas. Quando seu cachorro ou gato se comportar mal, borrife água nele à distância ou faça barulho com a garrafa. ”É o jeito mais eficaz”, diz o adestrador. Essa solução causa desconforto, mas não machuca o bicho.

Recompense-o

Em vez de reparar apenas nas coisas que seu bicho faz de errado, comece a prestar atenção nos acertos dele. Toda vez que ele fizer algo certo, dê um biscoito gostoso, agrade-o ou escove os pêlos dele. Fazer carinho é bom para vocês dois: ele ficará mais bem-educado e você poderá demonstrar seu amor por ele.

Xixi fora do lugar

Você chega cansada da rua e, mal abre a porta, já vê aquela mancha amarela no tapete ou no sofá. Parece que eles fazem de birra, né? Ao contrário do que muita gente pensa, bater no bicho ou esfregar o focinho deles no ”local do crime” não adianta. ”Ele não vai saber por que está apanhando”, alerta o adestrador Alexandre Rossi. O melhor é prevenir a surpresa: acostume seu cão desde pequeno a fazer xixi durante um passeio. Em geral, eles fazem isso após as refeições.

Planta mastigada

Para evitar que seu bicho transforme as plantas em salada, borrife água com cravo e canela nos vasos – eles detestam o cheiro desses condimentos. E espalhe pela casa vasos com catnip (erva-de-gato): essa ele pode comer.

Lixo revirado

Se você largou a tampa da lixeira aberta, não tem do que reclamar. Antes de mudar os hábitos do seu bicho, mude os seus: coloque um tijolo ou peso de porta na tampa do lixo. E, se pegar seu cão no flagra, fale grosso com ele.