Como diferenciar se o adolescente está triste ou depressivo

Foto: Getty Images

Seu filho passa horas deitado na cama, tira notas baixas na escola e briga constantemente com você? Pode ser um traço próprio da adolescência, mas também um sintoma de depressão. O psiquiatra Hewdy Nobo Ribeiro, da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), ensina como diferenciar o estado de tristeza da doença:

Como é estar depressivo?

Os indícios desse mal em jovens são tristeza constante, redução do tempo de sono e do apetite e queda na capacidade produtiva em sala de aula. Porém, antes de fazer o diagnóstico, é preciso descartar certas possibilidades que podem causar essa tristeza: alguma outra doença, como hipotireoidismo (insuficiência da glândula tireoide); consumo de drogas ou álcool; e distúrbios emocionais, provocados pelo término de um namoro, a reprovação no vestibular e o bullying, por exemplo.

Quais são as consequências?

Se todas essas possibilidades forem descartadas aí, sim, é preciso levar o seu filho ao psiquiatra. Quando não tratada, a depressão prejudica a produtividade escolar e os relacionamentos. Se o adolescente não recebe apoio familiar, em casos extremamente graves, ele pode cometer suicídio. As chances aumentam quando o jovem também está com anorexia ou bulimia ou faz uso de drogas.