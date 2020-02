Como decorar com folhas secas ou frescas de jardim

Use a criatividade: decore sua casa com folhas secas e frescas

Foto: Sheila Oliveira/Impório fotográfico

Não despreze as folhinhas secas do seu jardim e até as frescas daquele enorme buquê de flores. Elas se transformam em revestimento de pratos, vasos e porta-retratos e dão à casa um gostoso ar de natureza.

Vaso de vidro (R$ 15) e vela (R$ 8), Yara Velas.

Foto: Sheila Oliveira/Impório fotográfico

À luz de velas

Um simples copo bem bojudo ou vaso de vidro podem virar um castiçal rústico. Basta colar folhas delicadas (as da foto são de louro), frescas ou secas, em metade do objeto.

Inicie a colagem das folhas (com cola quente) pela parte de baixo do vaso, deixando-as sobrepostas. Decore amarrando um feixe de fita de sisal sobre as folhas.

As folhas que ficam ans bolas devem aparecer inteiras

Foto: Sheila Oliveira/Impório fotográfico

Centro das atenções

Folhas de eucalipto revestem as bolas de isopor para enfeitar o centro da mesa ou o aparador. Com cola de silicone, fixe as folhas começando pelo topo da bola. Mantenha uma parte da folha sobre a outra para obter um efeito em camadas.

Depois de tudo pronto, elimine os fios de cola aparentes puxando-os com uma pinça

Foto: Sheila Oliveira/Impório fotográfico

O maior apoio

Lance mão de um sousplat de madeira (ou prato raso de vidro) para criar uma espécie de jogo americano ou bandeja. Basta colar as folhas secas em toda a superfície, de modo que fiquem sempre uma com a ponta sobre a outra. Antes, porém, dê acabamento à borda do prato cobrindo toda a volta com as folhinhas — cole uma a uma de maneira que metade delas fique em cima do prato e a outra metade embaixo.

Colar as folhas aleatoreamente deixa o acabamento ainda mais bonito

Foto: Sheila Oliveira/Impório fotográfico

Galeria de arte

Que tal renovar aquele porta-retratos de madeira simplesinho? Em primeiro lugar, pinte a peça com tinta látex ou acrílica marrom para dar um fundo bem rústico. Aguarde a secagem e depois siga pregando as folhas com cola de silicone. Escolha as mais claras para contrastar com a moldura. Fixe-as aleatoriamente, sem se preocupar com o preenchimento total do espaço.