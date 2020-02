Como decorar a casa com mapas

Faça da sua casa o melhor lugar para viajar! Basta decorar os ambientes com objetos revestidos por mapas – aqui há um mundo de ideias para estimular a sua criatividade

Foto: Sheila Oliveira/Empório Fotográfico

Serviço internacional

Um charme esta bandeja e os porta-copos. Fazê-los é muito fácil: pinte uma bandeja e quadrados de madeira com tinta látex (usando o mesmo processo da estante), depois cole pedaços do mapa nas peças.

Para que o móvel não desmonte, martele quatro pregos nos cantos das gavetas superiores

Foto: Sheila Oliveira/Empório Fotográfico

Estante inusitada

Reaproveite antigas gavetas e monte uma estante nova para a sua sala. Depois de lixá-las, passe duas demãos de tinta látex (a mesma para pintar paredes) na cor desejada. Espere secar por duas horas e aplique o verniz. Após mais duas horas, recorte o mapa no tamanho do fundo das gavetas e fixe-o com cola de contato (sapateiro).

Mantenha o tecido original do pufe para aumentar a durabilidade do novo revestimento

Foto: Sheila Oliveira/Empório Fotográfico

Conforto repaginado

Está cansada do seu antigo pufe ou chaise? Mude o visual revestindo a peça com um tecido estampado de mapa-múndi. Você pode comprá-lo pronto ou transferir o desenho do papel para o tecido solicitando ajuda de uma loja especializada em transfer.

Foto: Sheila Oliveira/Empório Fotográfico

O mundo na bagagem

Decore o seu quarto com um baú de estilo vintage. Depois de lixado, cubra-o com uma demão de tinta látex branca e outra com a cor de sua preferência. Cole o mapa sobre a tampa tomando cuidado para não fazer bolhas ou dobras. No final, passe a lixa d’água para dar o ar de desgaste. Finalize com o verniz.