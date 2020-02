Como cuidar do colchão

Aprenda a cuidar do seu colchão para ele durar mais

Foto: Getty Images

Quando bem conservado, um colchão pode durar de 7 a 10 anos. Siga nossas dicas para manter a qualidade do seu colchão – e do seu sono – por muitos anos.



Use proteção

Proteja o colchão com forro ou capa e evite que a umidade e os líquidos atinjam sua estrutura.

Aspire bem

Passe aspirador de pó regularmente para mantê-lo limpo.

Tire as manchas

Use detergente para estofados e uma esponja macia para remover as manchas. Espere que o colchão seque bem antes de forrá-lo com o lençol.

Vire-o

Inverta a posição do colchão a cada quatro meses, girando o lado da cabeceira para o pé da cama. Isso evita deformações causadas pelo uso.