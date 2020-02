Como cuidar das cortinas

Lâminas das persianas e cortinas de banheiro também devem ter um cuidado especial para ficar livre de bolor e bactérias

Foto: Getty Images

As cortinas merecem cuidado especial, porque os tecidos acumulam poeira, ácaros e bactérias. Se a cidade onde você mora é muito quente, você pode lavá-las e devolvê-las ainda úmidas para a janela. Escolha um belo dia de sol para realizar essa tarefa. Veja a seguir como fazer isso pode ser fácil, fácil.

. Duas vezes por mês, aspire a cortina com o bocal de escovar do aspirador. Isso serve para retirar o pó que se deposita ali no dia a dia.

. Também a cada 15 dias, limpe as lâminas das persianas com um espanador ou pano macio.



. Duas vezes por ano lave as cortinas completamente. Basta colocar de molho de um dia para o outro. Não esqueça de trocar a água três vezes – a primeira após 20 minutos, para a poeira não manchar o tecido. Se o tecido for delicado, lave à mão. Se for mais resistente, na máquina. Cortinas claras podem secar ao sol. As escuras devem ficar à sombra.

. Se o amarelo tomou conta da cortina, não desista dela. É possível recuperar o branco! Durante a lavagem, acrescente 3 colheres (sopa) de bicarbonato de sódio à água do enxágue.

. Não se esqueça de lavar a cortina do box do banheiro. Como ela fica exposta à umidade, vira foco de bactérias. Deixe-a de molho num balde de água com 2 copos (americanos) de água sanitária. Ao enxaguar, acrescente sal no recipiente do amaciante ou na água. Isso evitará a formação de bolor.

Quer trocar de cortina e não sabe qual tecido escolher?

Confira a tabela de resistência de cada material ao sol:

Tecido – Poliéster

Resistência ao sol – Alta

Tecido – Acrílico

Resistência ao sol – Alta

Tecido – Viscose

Resistência ao sol – Média

Tecido – Linho

Resistência ao sol – Média

Tecido – Seda

Resistência ao sol – Baixa

Tecido – Lã

Resistência ao sol – Baixa

Tecido – Algodão

Resistência ao sol – Baixa