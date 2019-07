Saiba como consultar seu saldo do FGTS

O saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode ser consultado pelo trabalhador através do site da Caixa ou do próprio FGTS e pelo aplicativo para smartphones ou tablets. Além disso, ele pode também se cadastrar para receber informações por mensagens de texto ou via e-mail.

O governo deve anunciar, ainda nesta semana, a liberação de saques. O valor ainda não foi definido, mas a previsão da equipe econômica é que a medida injete R$ 30 bilhões na economia. A liberação valerá para os trabalhadores com contas ativas ou inativas, diferentemente de 2016, na gestão Temer, em que só foram liberados os saques das contas inativas, somando R$ 44 bilhões.

Separamos, abaixo, as diferentes maneiras de consultar seu saldo do FGTS:

Site da Caixa

Para consultar o saldo pela Internet, é preciso informar o NIS (PIS/Pasep), que pode ser consultado na carteira de trabalho ou em algum extrato antigo. Depois disso, é necessário usar uma senha cadastrada pelo próprio trabalhador ou então usar a Senha Cidadão. Caso não se lembre da senha cadastrada, a página oferece a opção de recuperá-la, mas é preciso informar o NIS. O serviço mostra dados cadastrais e lançamentos feitos na conta nos últimos seis meses.

Clique aqui para acessar o site e visualizar o saldo. Depois de informar o NIS e a senha, você será encaminhado para uma página. Nela, passe o mouse na opção “FGTS” e clique em “Extrato”. Ao fazer isso, aparecerá uma tela com informações sobre sua conta.

Extrato de conta – FGTS

E-mail

Ainda no site da Caixa, depois de informar o NIS e a senha, você pode ainda optar por receber um e-mail com as informações sobre o depósito mensal na conta vinculada ao FGTS.

Você ainda pode receber as informações da sua conta por e-mail

Aplicativo do FGTS no celular

Tem como, ainda, consultar o FGTS no celular por meio de aplicativo. Ele está disponível para download, gratuitamente, em celulares com qualquer sistema operacional – Android (Google Play) iOs (Apple Store) e Windowns (Windows Store).

Mensagem de celular

No site da Caixa também há a opção de receber avisos por SMS com informações sobre o depósito mensal na conta vinculada ao FGTS. No entanto, quem faz essa escolha deixa de receber o extrato bimestral em papel em casa. A pessoa receberá, somente, o extrato anual.

É possível consultar o saldo FGTS pelo celular, por mensagem de texto

Pessoalmente

Quem não quiser consultar virtualmente o extrato do FGTS pode optar por ir até uma agência da Caixa ou então ir a um posto de atendimento e fazer a consulta utilizando o Cartão Cidadão, desde que tenha a senha em mãos. Não é possível consultar o extrato por telefone.

Como localizar o número do PIS/PASEP

O Número de Identificação Social (NIS), ou PIS/PASEP, pode ser consultado nos extratos do FGTS, no Cartão Cidadão ou na própria carteira de trabalho. Além disso, você pode localizá-lo pelo site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis).

