Como assistir ao jogo de Brasil x Austrália na TV e Online

Depois de ganhar de 3×0 contra a Jamaica, a Seleção Brasileira volta a campo para o segundo jogo da fase de grupos na Copa do Mundo de Feminino 2019, nesta quinta-feira (13). A adversária da vez é a Austrália, às 13h no horário de Brasília.

Para ajudar você a assistir a essa partida, que acontece no Stade de la Mosson, em Montpellier, e empoderar esse time que tem figuras como Marta, Cristiane e Formiga, aqui está um manual rápido de como fazer isso pela TV ou online.

–

Como assistir na TV

Na TV aberta é possível acompanhar os jogos do Brasil pela TV Globo, com a narração de Galvão Bueno e comentários de Ana Thais Matos na cabine. E também pela Band, com a narração na voz de Ulisses Costa.

Além dessas duas opções, os canais da Sportv e da Band Sports também entram nas possibilidades quando o assunto é televisão por assinatura. A escolha é sua!

Como assistir online

Se você só tem a possibilidade de acompanhar a cobertura pela internet, pode ficar tranquila porque também explicamos como acompanhar a partida online.

É possível assistir pelo Globoplay, o serviço de streaming da Globo. Para utilizá-lo é preciso fazer um cadastro inicial, que pode ser associado à conta do Facebook já logada no celular, ou a uma que esteja ligada ao gmail – ou ainda começar do zero com o preenchimento de nome, sobrenome e outros dados manualmente.

Depois do cadastro, é possível ver quais são os títulos disponíveis no streaming, só que para realmente assisti-los é necessário selecionar a opção de “Seja assinante”. Com o aviso que aparece na tela, há o lembrete de que você tem direito a sete dias de acesso gratuito. Depois disso, começa a cobrança de R$ 19,90 por mês.

O interessante é que se você fizer o cadastro nesta quinta-feira (13), também será possível assistir de graça ao terceiro jogo da seleção no dia 18. Só não esqueça de cancelar a assinatura antes dos sete dias, caso você não queira ser um assinante mensal da plataforma.