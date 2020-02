Como adestrar seu cachorro

Os amigos vão achar o máximo quando seu cachorro te der a patinha

Ensinar o bichinho de estimação a se comportar bem em casa só requer tempo e tranquilidade. O mais importante nesse processo é fazer com que o adestramento se transforme numa brincadeira para vocês dois.

Os treinos devem acontecer pelo menos duas vezes por semana. ”Quanto mais novo o cão, mais fácil de ensinar. Comece assim que o filhote chegar à sua casa, com uns 50 dias de vida”, ensina Alexandre Rossi, autor do livro Adestramento Inteligente com Amor, Humor e Bom Senso (CMS Editora).

Truques para ensinar ao seu cachorro



Sentar

Ponha um petisco bem acima da cabeça do bicho. Enquanto ele olha para cima, coloque sua mão ainda mais para trás, até que ele encoste o bumbum no chão. Repita várias vezes, dizendo ”senta”. O cão acaba obedecendo porque a posição é mais cômoda para olhar a comidinha. Quando acertar, dê a recompensa.

Necessidades no lugar certo

Ensine-o desde pequeno a fazer as necessidades no lugar certo. Enquanto é filhote, ele ainda tem horários fixos para isso (quando acorda, antes de dormir e depois de comer). Nessas horas, leve-o até o cantinho em que colocou o jornal, fique com ele, mostre o lugar e elogie assim que o bichinho fizer certo. Quando você trocar o jornal, deixe um pedaço do antigo para que ele associe a ação ao cheiro.

Evitar que ele destrua o sofá

Ofereça a ele brinquedinhos apropriados, como bolas de tênis e de borracha ou ossos de boi. Evite dar ossos de frango, pois podem machucá-lo.

Deitar

Segure o petisco entre as patas do cachorro. Ele vai se abaixar até o chão para comer. Aproveite para falar ”deita”. Se o bicho interromper o movimento e se levantar, diga ”não” e mostre que o certo é ficar abaixado. Seu cãozinho vai aprender que, quando acerta, ganha prêmio.

Andar junto

Se o cão sair correndo e não obedecer ao seu chamado, não grite. Vá buscá-lo, brinque com ele e mostre algo apetitoso, como uma bolacha. Não deixe o bicho associar sua voz a broncas. Ele deve gostar de você e respeitá-lo, não temer.