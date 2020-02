Como acabar com o mofo

Ventilação e limpeza são essenciais para manter seus armários, banheiros e paredes sempre limpos e com cara de novo.

Foto: Getty Images

Paredes com manchas esverdeadas denunciam a presença de muita umidade em seu lar. Mas isso nem sempre significa que uma obra chatésima vem aí. Com truques rápidos e simples, você ameniza o problema.

7 dicas para detonar o mofo

1. Aumente a ventilação dos ambientes

Quando o ar circula bem, ele ajuda na evaporação da água e evita a formação de manchas. Daí é essencial, por exemplo, deixar as janelas abertas e evitar objetos que abafem o ambiente, como cortinas, tapetes pesados e móveis encostados na parede.

2. Armários

Passe pano embebido em solução de água com vinagre (meio a meio). Para conter a umidade, ponha no armário um saleiro de inox com bicarbonato de sódio. Sempre que o pó empedrar, troque-o. Também dá pra usar giz de cal (o mesmo da sala de aula).

3. Paredes

Retire as manchas com uma solução de sabão em pó diluído em água sanitária e cloro (meio a meio). Encharque um pano e passe no local.

4. Banheiros

Friccione a metade de um limão sobre o limo até a mancha sair. Depois, enxágue com muita água.

5. Cortinas de banheiro

Deixe-as de molho em uma solução de água salgada (4 colheres de sopa de sal para 1 litro de água). Depois, lave-as normalmente.

6. Rejuntes de azulejo

Esfregue uma mistura de água com maisena (4 colheres de sopa de maisena para 1 litro de água). Tira o mofo e ainda dá brilho!