Como a Lua Nova do dia 4 de maio irá afetar seu signo

O mês de maio já começa com um fenômeno muito poderoso: a Lua Nova no dia 4. Com toda sua influência, o satélite promete atingir diversas áreas de cada signo, desde o trabalho até o amor.

Confira as previsões de Susan Miller para cada um dos signos durante esse importante fenômeno:

Touro

21/4 a 20/5

Urano estará alinhado ao Sol em seu signo. Essa conjunção permitirá que você resolva uma questão limitante, algo que impactará também família e amigos. Essa força poderá ser sentida com mais intensidade caso seu aniversário tenha sido em abril. A Lua nova do dia 4 potencializa essa onda.

Gêmeos

21/5 a 20/6

A Lua nova do dia 4 a deixará mais emotiva, e isso pode ser bom para a produtividade desde que você consiga um espaço tranquilo para trabalhar.

Câncer

21/6 a 21/7

Esse mês é um momento importante para a carreira. O progresso será maior do que em qualquer outro período do ano. Mas não pense só em trabalho. No dia 4, a Lua nova estimulará encontros entre amigos.

Leão

22/7 a 22/8

Este é um dos melhores meses do ano para avanços profissionais. Boas notícias nessa seara chegam logo após a Lua nova, entre os dias 5 e 15, contando ainda com a energia de Urano, planeta das surpresas, por perto. De todo modo, mostre-se aberta a ofertas e possibilidades de vagas. Um novo trabalho pode lhe render mais responsabilidades e poder. A Lua também estimula a aprender algo e desenvolver uma habilidade.

Libra

23/9 a 22/10

Faça uma pausa e olhe para suas finanças. Se precisar de um empréstimo, negocie perto da Lua nova do dia 4, pois seu setor de dinheiro dos outros estará brilhando. Saturno e Plutão, dois planetas habilidosos em orçamentos, se reunirão em posição positiva, ajudando você a colocar ordem nas planilhas. Netuno, planeta da criatividade, também apontará saídas espertas para os problemas.

Escorpião

23/10 a 21/11

Coração, pode acelerar. É provável que você receba uma proposta de compromisso. Se for casada, talvez conversem sobre ter filhos. Namorados devem resolver comprar um apartamento ou morar juntos. Outra possibilidade é você ser convidada a fazer parte de uma sociedade. Isso é influência da Lua nova do dia 4.

Sagitário

22/11 a 21/12

Na Lua nova do dia 4, terá reconhecimento profissional. O sucesso chegará, e não de forma discreta. Saturno, planeta da estabilidade, garantirá a construção de pilares resistentes a longo prazo. Plutão sugere que o salário será polpudo. Essa Lua também impacta a saúde. Marque consultas e faça um check-up completo.

Capricórnio

22/12 a 20/1

A Lua nova do dia 4 traz boas notícias e, para as solteiras, a energia de novos começos, ou seja, saia e vá conversar com pessoas diferentes. Dê uma chance para o Universo surpreender você. Se está envolvida, não deixe que alguém desmereça seus sentimentos ou a relação. Em vez disso, converse com o par sobre suas emoções. A Lua nova provocará mudanças.

Aquário

21/1 a 19/2

Sua casa pode precisar de atenção devido à Lua nova do dia 4. O astro, porém, oferecerá também soluções. Sua habilidade em resolver questões relacionadas ao lar estará altíssima. Você vai dominar assuntos de reforma, compra, venda e mudança. Ainda assim, a presença de Urano, planeta das surpresas, indica que alguns acontecimentos causarão mais confusão do que se imaginava.

Peixes

20/2 a 20/3

Urano, planeta das surpresas, está na área dos pensamentos do seu mapa, trazendo–lhe ideias brilhantes, supercriativas e ousadas. Elas também são influência de Netuno, seu regente, em comunicação direta com a Lua nova do dia 4. Você notará que, mesmo quando não estiver extremamente concentrada, o fluxo da mente será fértil.

Áries

21/3 a 20/4

No dia 4, a Lua nova traz estabilidade. No trabalho, o reconhecimento renderá aumento da renda.

