Com ingressos a R$ 5, saiba truque para multiplicar pipoca no Cinemark

Para deixar qualquer cinéfilo em euforia, o Cinemark anunciou suas promoções de Black Friday e, sabendo aproveitar, dá para multiplicar o tamanho da pipoca e ainda conseguir um desconto de R$ 15.

Entre os dias 29/11 e 01/12, a rede de cinemas venderá ingressos por apenas R$ 5 para sessões dos filmes As Golpistas, Aventura em Miniatura – Boonie Bears, Carcereiros – O Filme, Ford vs Ferrari, Invasão ao Serviço Secreto, Midway – Batalha em Alto Mar, O Reino Gelado: Terra dos Espelhos e As Panteras.

Só que a promoção não é válida para Salas Prime, Salas XD e poltronas D-Box; e, para garantir a pechincha no valor do ingresso, a compra precisa ser feita no site da rede, bilheterias ou pelo app do Cinemark.

Nesse mesmo período, a pipoca também entrará no clima da Black Friday. Ao comprar um combo Mega, com pipoca grande com refil e bebida grande, que custa em média 30 reais, você ganha uma outra pipoca Mega.

O ‘truque’ é misturar a promoção da pipoca com a parceria feita entre a rede de cinemas e o Mercado Pago e aumentar ainda mais o seu desconto. Ao pagar compras acima de R$ 20 pelo app Mercado Pago ou Mercado Livre na bilheteria, ATM ou Snack Bar, você ganha um desconto de 15 reais.

Ou seja, ao comprar o combo Mega pagando pelo app do Mercado Pago, você leva duas pipocas megas com refil e uma bebida grande por apenas R$15. Mas, para dar certo, você precisa baixar o aplicativo, fazer um cadastro e vincular um cartão de crédito à sua conta. Então, será possível fazer o pagamento pela plataforma.

