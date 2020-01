Claudia Leitte já escolheu o nome da filha e explicou o significado

Mais uma gravidinha no mundo das famosas! No último domingo (3), Claudia Leitte anunciou durante o programa do Faustão – ao vivo!- e também com um post no Instagram que a família vai crescer. A cantora, que é mãe de dois garotos, agora está esperando uma menina.

Nada de muitas dúvidas, a família também já contou qual será o nome da caçula: Bela. “Eu tinha na cabeça assim: se fosse menino, Davi sugeriu Bernardo. E o outro nome seria Bela, porque significa ‘prometida do Senhor’. Os meus filhos têm nomes de origem hebraica, então queria que fosse assim”, explicou a mamãe, em entrevista nos bastidores do programa “Super Ding Dong”.

Em vídeo publicado nas redes sociais, os futuros irmãos mais velhos, Davi e Rafael, recebem a notícia e estouram um balão revelando o sexo do bebê. Fofos!