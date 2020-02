CLAUDIA ensina a fazer a mandala da mudança para solucionar os problemas

CLAUDIA de abril dá as dicas para você resolver os seus problemas com o poder da intuição

Foto: Reprodução Revista CLAUDIA

Depressão, traição, separação, dívidas, demissão… São diversos os problemas que costumam se instalar em nossas vidas. E é justamente na hora de resolvê-los que a crise se instala: nos deparamos com um labirinto de emoções. Pensando nisso, a revista CLAUDIA de abril, que traz a top Gisele Bündchen na capa, ensina a produzir a mandala da mudança, um método eficiente que envolve mentalizações na hora de buscar a melhor solução.

Criada pelas terapeutas Lucely Kerikian e Thais Guimarães, ela ajuda a enxergar todos os ângulos da questão vivenciada e ainda a perceber como ela está sendo alimentada, usando mais a intuição do que a razão.

Prepare já a sua mandala e prepare-se para mudar suas condutas

Foto: Reprodução Revista CLAUDIA

Pegue papel e caneta, sente em um lugar tranquilo e concentre-se:

1. Desenhe um círculo e escreva no centro uma palavra ou frase que represente o problema. Ex.: depressão.

2. Trace seis flechas, em direção ao tema e escreva em cada uma delas uma categoria da questão a ser observada: tenho mágoa por, sinto culpa por, tenho medo de, minha ideia fixa é, meu sentimento é, julgo.

3. Associe a tais categorias as primeiras coisas que venham à mente. Ex.: tenho mágoa por ser maltratada, sinto culpa por me isolar, tenho medo de amar… Mas fique livre para criar novas categorias e frases.

4. Ao terminar, contemple sem crítica.

5. Agora, construa a mandala da solução. Imagine-se no centro dela e visualize seu coração irradiando luz rosa e dourada para todo o círculo, como se a transformação desejada já tivesse acontecido.

6. Coloque no centro do papel uma frase ou palavra que represente a mudança desejada. Ex.: felicidade.

7. Faça seis flechas de dentro para fora e vá escrevendo as atitudes positivas e alterações que quer realizar referente às seis categorias: intenção, projeto, foco, sentimento, aceitação e expressão. Vale adicionar outras.

8. Termine, colocando o desenho em um local onde seja visto com frequência para ativar as intenções de mudança de conduta.

As francesas sabem fazer um homem dizer je t’aime mais rápido do que bonjour

Foto: Reprodução Revista CLAUDIA

Depois de resolver os problemas, quer encontrar um grande amor? A publicação conversou com a escritora Jamie Cat Callan, autora do livro “Mulheres Francesas Não Dormem Sozinhas”, e traz os principais segredos das mulheres francesas para encontrar um bom partido, aumentar o sex appeal, conquistar os homens que querem e ouvir je t’aime rapidinho.

Confira então cinco recomendações de Jaime para se tornar uma francesa sem morar na França e nunca mais ir para a cama sozinha:

1. Saia da internet! As francesas conhecem homens no mundo real. Elas conversam com todos, olhando bem nos olhos. É assim que aumentam suas possibilidades.

2. Ame seu corpo! Um dos segredos para cultivar o amor-próprio é usar loções e cremes cheirosos. É o truque do andar confiantes delas.

3. Vive la différence! Use roupas femininas no trabalho, experimente viajar de saia e botas – você vai descobrir alguém para ajudar a carregar até aquela mala pesada!

4. Dê uma festa! Convide velhos e novos amigos. Não conte a nenhum homem que tem planos para ele. Deixe-o no escuto, tentando adivinhar.

5. Cozinhe! As francesas já sabem há séculos e nós não acreditávamos, mas o caminho para o coração de um homem passa pelo estômago.

Leve as tendências da passarela para o seu guarda-roupa

Foto: Reprodução Revista CLAUDIA

Para completar, CLAUDIA traz ainda um editorial de moda com mulheres comuns vestindo as tendências mais marcantes da passarela para você se inspirar e nunca mais errar. Ao todo são oito combinações completas de roupa, acessórios e sapatos. Não deixe de conferir!

Assine CLAUDIA