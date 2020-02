Chi kung traz equilíbrio e disposição

Yu Ting Chuang, estudante paulista de chi

kung, faz uma das sequências

Foto: Eduardo Svezia

O significado de chi kung (pronuncia-se tchi kun) é energia pura. Trata-se de uma atividade de origem chinesa que inspirou a maioria das técnicas da medicina oriental. ”Com movimentos que buscam equilibrar mente, corpo e espírito, você controla o peso, aumenta a disposição, melhora o sistema imunológico e elimina o stress, entre outros benefícios”, explica Henrique Cirilo, diretor do Instituto Brasileiro de Chi Kung e autor de O Livro Dourado de Chi Kung (Roca). Existem mais de 6 mil tipos de modalidades, entre os quais o tai chi chi kung, que queremos ensinar para você.

Aprenda algumas sequências de chi kung

Entre os benefícios, podemos destacar que o Chi Kung mantém você tranquila, feliz e revitalizada. Ele também:

. Melhora o seu humor: segundo um estudo da Universidade Politécnica de Hong Kong, na China, os exercícios são capazes de atenuar os sintomas da depressão de forma tão eficaz quanto o uso de remédios.

– Garante um sono tranquilo: com Chi Kung, pacientes que têm problemas para dormir conseguiram cair no sono 18 minutos mais rápido. O resultado vem do Instituto de Pesquisa Oregon, nos Estados Unidos (EUA).

– Turbina a imunidade: que tal dar um gás no sistema imunológico? Uma pesquisa realizada na Universidade de Illinois, nos EUA, revelou que adultos que fizeram Chi Kung por três horas semanais depois de serem vacinados contra a gripe produziram três vezes mais anticorpos que aqueles que receberam somente a vacina.

– Alivia a enxaqueca: não é fã dos analgésicos? Os exercícios podem indicar o fim das dores de cabeça causadas por stress. A conclusão é da Universidade da Califórnia, Los Angeles, nos EUA. O Chi Kung reduz os espasmos musculares e as inflamações que podem contribuir com as crises.

E mais:

. Fortalece o sistema nervoso

. Equilibra as emoções

. Reduz a sobrecarga mental

. Relaxa os músculos e aumenta a flexibilidade

. Ajuda na superação de medos e limites

. Alivia dores nas costas

Antes de começar a praticar, lembre-se:



Como: praticar cada movimento completo de três a seis vezes, com calma e num fluxo contínuo, sempre olhando para as mãos. Você pode seguir na sequência que quiser.

Quando: para ter todos os benefícios apresentados nesta reportagem, exercite-se pelo menos três vezes por semana, na hora e local que você preferir.

Segredo: a respiração. Inspire e expire pelo nariz, mantendo os lábios fechados.

Dica: para uma injeção imediata de energia, realize o seu movimento preferido sempre que sentir necessidade.