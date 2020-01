Charlize Theron posta foto da filha transgênero de 7 anos pela 1ª vez

Conhecida por ser muito discreta sobre a vida particular, Charlize Theron (“Mad Max” e “Atômica”) surpreendeu os seguidores do Instagram no último domingo (25). Pela primeira vez, ela postou uma foto da filha Jackson Theron de sete anos, após a transição de gênero.

No clique divulgado pela atriz, a pequena aparece pegando uma fruta no pé, enquanto posa com um vestido vermelho fofíssimo e sapatos da mesma cor. Já os fios do cabelo de Jackson estão no ombro e trançados. Na legenda da publicação, Charlize escreveu: “Nós não queremos folhas”.

Mesmo com o cenário transfóbico em que Jackson está inserida, em uma entrevista ao ‘Daily Mail’, Charlize explicou que o processo de transição da filha começou aos três anos. Isso faz com que a atriz não só esteja criando a filha como uma menina, como significa que ela é uma – gênero é sobre como você se reconhece e não com sexo biológico.

“Sim, eu também achava que ela era um menino, até que ela olhou para mim, quando tinha três anos, e disse: ‘Eu não sou um menino!’. Então aqui estamos. Eu tenho duas lindas filhas, e como qualquer outro pai, eu só quero protegê-las e vê-las prosperar”, defendeu a atriz que também mãe da pequena August, de três anos.

Charlize também deixou bem claro de que, como mãe, protegerá as filhas a qualquer custo e que as pequenas não estão aqui para serem projeções do que ela quer. “Meu trabalho como mãe é celebrá-los e amá-los e ter certeza de que eles têm tudo de que precisam para ser o que querem ser. E farei tudo que estiver ao meu alcance para que minhas filhas tenham esse direito e sejam protegidas por isso”.

Jackson foi adotada pela atriz em 2012 e a August em 2015.