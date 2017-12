Chá de revelação: 12 bolos lindos para revelar o sexo do bebê

Em pouco tempo os chás de revelação se tornaram parte dos ritos de preparação para a chegada de um bebê na família.

Já bastante comum entre as grávidas norte-americanas, este tipo de celebração tem como finalidade revelar aos amigos, ou mesmo aos próprios pais, o sexo do bebê que esperam.

Graças à internet e à força das redes sociais, este novo estilo de chá começou timidamente a ganhar adeptas no Brasil a partir de 2015 e hoje já faz grande sucesso.

Balões, faixas e outros elementos podem ser utilizados para dar a grande notícia aos convidados. No entanto, o bolo segue como estrela principal e é um dos métodos mais utilizados. Neste formato de revelação, após o corte do bolo os futuros papais revelam aos convidados a cor do recheio, sinalizando assim se esperam um menino ou uma menina.

Veja alguns modelos lindos de bolos decorados:

O mix de azul e rosa ainda é o mais utilizado para decorações de chá de revelação. Para dar um toque mais delicado ao visual da festa prefira o uso de tons pasteis. A paleta de cores pode incluir ainda tons neutros para harmonizar, como branco, cinza, creme e amarelo bebê.

O bolo não precisa, obrigatoriamente, ser decorado utilizado a ideia de menino versus menina. Muitos pais optam por chás temáticos, com elementos do universo infantil. Outra alternativa é criar temas a partir de trocadilhos.