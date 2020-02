Cenários de novela: destinos deslumbrantes para você visitar

Que tal curtir a bela paisagem que serviu de cenário para a novela Tieta?

Foto: Wellington Barreto

Já faz mais de 20 anos que a novela Tieta do Agreste, inspirada no livro de Jorge Amado, foi exibida na TV Globo. Mas a fama que as cenas gravadas entre dunas e coqueiros trouxeram para Mangue Seco, na Bahia, mantém-se firme até hoje, atraindo centenas de turistas. Confira outras locações famosas e programe suas próximas férias nos cenários mais badalados da TV brasileira.