O bolo de casamento dificilmente passa despercebido aos convidados. Pensando nisto, é importante dar ao topo de bolo uma atenção especial. A peça deve combinar com a identidade visual da festa e representar aos convidados uma representação fiel dos noivos.

O modelo preferido dos noivos é a réplica, com detalhes que representem a profissão, os hobbies e características físicas do casal. As peças podem ser feitas em biscuit, resina ou madeira.

Após definir o estilo do topo de bolo é importante contratar um profissional experiente e com boas referências para garantir que a peça seja de bom gosto.

Um toque de humor sempre cai bem! As réplicas divertidas sempre fazem sucesso entre os noivos mais jovens e descolados. Elas podem reproduzir de maneira caricata o visual dos noivos, hobbies ou outros traços de sua personalidade. A ideia é que os convidados vejam no topo de bolo uma representação divertida do casal.

Para casamentos minimalistas, os topos de ferro são ótimas alternativas.

Os topos de bolo feitos em madeira são perfeitos para comemorações ao ar livre, com identidade visual rústica chic.

Os topos de papel também estão em alta, pois unem leveza e romantismo a uma proposta contemporânea e divertida. Há artesãos que trabalham com papelaria de luxo e produzem topos que são verdadeiras obras de arte.

Para quem não abre mão de um topo de bolo tradicional, vale apostar nas versões clássicas em cerâmica, que são atemporais e combinam com casamentos suntuosos.