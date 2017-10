Ainda visto com certo preconceito por muitas noivas, o rosa tem despontado como forte tendência para casamentos. Inspirando doçura e feminilidade, a cor traz aos ambientes toques de romantismo e pureza.

Quem pretende aderir à tendência deve preocupar-se em desenvolver um bom projeto de decoração. O casal deve ter o cuidado de elaborar um projeto visual que explore a cor em parceria com elementos decorativos sofisticados e que transmitam jovialidade sem dar aos convidados a impressão de que o evento trata-se de uma festa de 15 anos.

Para dar dinamismo à decoração da festa, é interessante mesclar mais de um tom de rosa, brincando com combinações de pink, rosé, rosa antigo e rosa pastel. A inclusão de cores secundárias na paleta da festa também é importante para não criar cenários monótonos e sem personalidade. As opções mais clássicas são branco, creme, verde e marrom.

O tom combina bem tanto com eventos diurnos quanto noturnos e permite o uso de vegetação abundante, pois está presente na natureza em uma grande variedade de flores. As preferidas, no entanto, são os cravos, rosas, mini-rosas, astromélias, boca de leão e os lírios.

O rosa também pode brilhar no altar nos looks dos noivos ou padrinhos. Nós já sinalizamos que os tons mais claros de rosa estão em alta para as madrinhas. Mas a cor também é uma boa aposta para as noivas que querem um visual romântico, mas ousado.