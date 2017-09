Quando a fotógrafa Mônica Gallo Petrelli, 25, e o advogado André Boletti Garcia, 26 anos, se conheceram, entrar em um relacionamento não estava nos planos. O primeiro beijo aconteceu durante a viagem de formatura de ambos para Porto Seguro (BA). De colégios diferentes, não imaginavam que trariam o amor na bagagem e que o relacionamento que começou de forma despretenciosa na adolescência os levaria ao altar.

Após 8 anos de namoro, a ideia de casar já era natural para os dois, então não houve um pedido de casamento oficial.

“Apenas decidimos que havia chegado a hora. O André trabalhava e estudava em São Paulo, então morava lá durante a semana. Eu já ficava em Vinhedo, onde tenho meu estúdio. Ele acabou a faculdade e meses depois conseguiu um emprego na nossa cidade, voltando a morar perto. Tudo ficou mais fácil e oficializamos o noivado”, contou.

Decididos de que iram trocar alianças, os noivos começaram a planejar a cerimônia dos sonhos. Ambos são católicos, mas não frequentam a igreja. Logo, decidiram que seria mais sensato trocar o casamento na igreja por uma cerimônia ao ar livre. Apaixonados pelo clima do campo, eles começaram então sua busca por um local que unisse a beleza do verde com uma bela vista da cidade que tanto amam: Vinhedo (SP).

“O casamento ao ar livre também é mais romântico, sem muitas regras e com a possibilidade de votos personalizados. Gostamos da ideia de não precisar seguir um padrão”, contou Mônica.

Toda a beleza de uma cerimônia ao ar livre também exige dos noivos um bom planejamento em relação aos horários. O ideal é fugir do período em que a incidência dos raios solares é mais intensa, para preservar o conforto dos convidados e garantir bons cliques.

“Como fotógrafa, eu busquei planejar a cerimônia para conseguir um pôr do Sol perfeito. Iniciamos pontualmente às 16h50. E deu certo! No momento do votos o Pôr do Sol estava incrível! Foi lindo!”, disse Mônica.

O casal planejou uma cerimônia sem tendas, montando uma estrutura diretamente no gramado.

Seguindo a linha Boho Chic, o casal explorou o uso de elementos rústicos e detalhes DIY. O altar foi montado com um pergolado branco delicado. Apostando no conceito de que menos é mais, eles usaram apenas flores brancas, suculentas, samambaias e folhagens.

A noiva participou ativamente do projeto de decoração. Usando referências tiradas de redes sociais como o Pinterest, ela decidiu trocar as porcelanas coloridas por suportes mais rústicos, como troncos, caixotes e cestos de madeira.

A entrada das alianças ganhou uma participação mais do que especial: Lunna, uma golden retrivier. “A minha cachorra é o amor da minha vida. Sempre foi! A verdade é que o André e eu queríamos nos casar, mas não tínhamos muita pressa. Mas como minha cachorra já completou 10 anos, decidimos apressar os passos para poder realizar meu sonho de ter as alianças entregues por ela”, revelou.

Mesmo sendo adestrada, a cachorrinha precisou de uma preparação para participar da cerimônia. No mês do evento ela fez quatro aulas para conhecer o trajeto e o espaço. No grande dia os noivos tiveram o cuidado de levá-la ao local da cerimônia antes da festa para que ela se familiarizasse com a decoração. O adestrador foi ao evento e ficou responsável por cuidar do pet, oferecendo água e comida quando necessário. Terminada sua participação especial na cerimônia, ela foi levada para casa para descansar. “Ficar na festa seria muito estressante para ela. Ela fez uma participação curta na cerimônia e depois foi para casa, sem ter contato com música alta ou muita movimentação”, contou.

O vestido usado pela noiva unia transparência e rendas delicadas em um efeito nude. A peça não foi feita sob medida. “Quando fomos à loja Clamore by Edy Gonçalves ele já estava lá, pronto. Eu emagreci 20kg pra conseguir entrar nele (risos)”, confessou a noiva.