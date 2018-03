Apaixonados por natureza e pelo estilo boho chic, a designer gráfico Fernanda Keller Dal Pont, 37, e o instrutor de yoga Fabio Marques Medeiros, 34 anos, de Porto Alegre (RS), trocaram votos em uma cerimônia marcada por romantismo e clima intimista.

Misturando elementos rústicos e artesanais, o casal organizou uma festa que seguiu uma proposta zen. “Queríamos um casamento bonito e organizado, porém simples, sem exageros. A ideia era que o ambiente fosse convidativo e descontraído, onde todos pudessem se sentir à vontade, e principalmente interagir sem aquela formalidade que acaba deixando os convidados meio travados”, explicou a noiva.

A personalidade da dupla estava expressa em cada detalhe da decoração, que teve o estilo boho chic como principal referência. Por já trabalhar com arte, artesanato e peças gráficas, a noiva preparou muitos detalhes da decoração com as próprias mãos, trazendo mais personalidade à festa.

O casal é a prova de que existe, sim, amor na balada. “Nos conhecemos em 2013 em uma balada. Eu não estava saindo muito na época, já estava bem mais envolvida com a minha caminhada espiritual do que com festas, mas naquele dia um amigo me convidou e eu topei”, contou Fernanda. Como obra do destino, os dois se notaram na multidão, se aproximaram e trocaram telefones. “No dia seguinte ele me mandou mensagem, marcamos um novo encontro, e nunca mais deixamos de nos ver”, contou.

O pedido aconteceu no Reveillon de 2016. “À meia-noite ele serviu as taças de espumante enquanto eu olhava os fogos. Fui bebendo e depois percebi que a aliança estava no fundo da taça. Ele colocou no meu dedo e nos abraçamos com o céu colorido ao fundo”, contou Fernanda.

A paixão pelo contato com a natureza foi o ponto de partida para a organização da cerimônia. “Cremos que Deus está em tudo! De que cada ser ou elemento é uma forma de manifestação divina. Tudo isso confluiu para que quiséssemos nosso casamento em meio à natureza. E tinha que ser durante o dia, pois não faria sentido pra nós casar em meio à natureza à noite, onde seus elementos não seriam tão visíveis e os pássaros não estariam mais cantando”, explicou.

Pensando em um casamento mais sustentável, os noivos optaram por um convite-semente, que causa menor impacto na natureza, pois gera menos lixo. Os convidados não só aderiram à proposta como fizeram questão de compartilhar com o casal as flores que nasceram após o plantio do papel.

Fernanda já tinha definido o que esperava de seu vestido dos sonhos, mas não encontrava nada parecido nas lojas. Decidiu então procurar um estilista que pudesse transformar o sonho em realidade. “Baby Steinberg foi amor à primeira vista. Os vestidos dela tinham totalmente meu estilo! Apresentei minha ideia pra ela e ela embarcou na proposta de criar um vestido que fosse leve, confortável e que combinasse com um casamento no campo”, afirmou.

Foram utilizadas rendas italianas na saia e uma renda vintage canadense na barra. O corpo do vestido ganhou uma renda soutache fabricada na cidade da noiva.

A noiva surpreendeu os convidados – e o noivo – ao entrar pedalando uma bicicleta no início do cortejo. “Morei na Itália durante 4 anos e lá eu só andava de bicicleta. Até coloquei o nome da minha bike de Fiorentina (nome dado a quem é de Florença). Contava sempre para o meu noivo que eu sentia saudades da bicicleta que deixei lá. No ano do casamento, no meu aniversário, ele me surpreendeu me dando uma réplica da Fiorentina, nas mesmas cores, com cestinha, e com um adesivo com o nome ‘Fiorentina 2’! Foi um momento tão emocionante pelo qual fiquei muito grata. Então, para fazer uma surpresa, decidi entrar com a bike no casamento. Foi a forma que encontrei de agradecê-lo e demonstrar a ele a importância que o ato dele teve para mim”, contou a noiva.

Como lembrancinhas os convidados receberam mandalas feitas pela própria noiva e filtros dos sonhos mandálicos que decoravam uma linda figueira.

Responsável pelos cliques de tirar o fôlego, a fotógrafa Babi Nakata revela que preferiu fotografar com um pouco mais de distância e de maneira discreta. “A luz natural é a principal característica do nosso trabalho. Queremos que os noivos tenham um registro bem real do casamento, sem grandes edições e mantendo a lembrança bem fiel”, comentou.

Ela lembra que muitos casais ainda fazem questão de algumas fotos posadas, especialmente com os parentes mais próximos e padrinhos. A proposta da fotógrafa, no entanto, é investir mais em registros naturais. “Queremos fazer fotos que façam os noivos suspirarem e pensarem: ‘Como eles fizeram isso? Como não percebemos?'”, brincou.

Ficha técnica:

Local da cerimônia e da festa: Alto da Capela

Vestido de noiva e acessório de cabelo: Baby Steinberg

Cabelo e make: Aline Dotto – Dotto Atelier

Traje e sapato do noivo: Zara

Buquê e lapelas: Gerusa Ollerman Cenografia e Arte Floral

Cerimonialista: Zapp Eventos

Decoração, flores e paisagismo: Gerusa Ollerman Cenografia e Arte Floral

Bolo: Misses Cakes

Doces: Avelã Doces Finos e Doceria da Encantada

Buffet: Barcelos Gastronomia

DJ e Banda: DJ Paulo Bicca

Fotografia: Babi Nakata

Celebrante: Filtro dos Sonhos Celebra