Oficializar a união com uma grande festa é o sonho de muitos casais, mas nem sempre o orçamento permite um evento com muitos convidados. Por isso, normalmente motivados pelo desejo de conter gastos, muitos casais trocam a festa de casamento por uma pequena reunião após o casamento civil. Mas não é porque vão se casar apenas no civil que precisam abrir mão de reunir amigos e familiares para comemorar.

Como os casamentos quase sempre ocorrem no período da manhã, é interessante oferecer um almoço após a cerimônia. O número reduzido de convidados permite que a celebração ocorra em lugares inusitados, como jardins, restaurantes, hoteis ou na própria residência do casal.

Definido o local, valorize a intimidade do momento cuidando com atenção de cada detalhe. Pense em maneiras de fazer seus convidados se sentirem queridos e especiais. Welcome gifts e lembrancinhas personalizadas com o nome de cada convidado tornam a experiência inesquecível para todos.

A tendência é seguir uma proposta mais minimalista na mesa do bolo, com arranjos delicados de flores, velas e peças decorativas que de alguma forma representem a trajetória do casal. Explore diferentes formatos e alturas na disposição das porcelanas para compor uma mesa dinâmica e que atraia a atenção dos convidados.

Com menos convidados, a festa pede uma quantidade menor de docinhos e um bolo mais delicado. A economia em quantidade pode gerar um investimento em variedades mais sofisticadas e criativas.

Detalhes DIY como garrafinhas, sousplats de sisal, livros antigos e toalhas artesanais dão mais charme ao visual da mesa dos convidados. Prefira mesas maiores, que abriguem uma boa quantidade de convidados. Assim você garantirá conversas mais animadas e assegurará que nenhum amigo ou familiar ficará isolado durante o almoço.

Na dúvida, aposte em uma identidade visual clean, usando como referência o conceito boho chic, que une elementos naturais, como vegetação e madeira a porcelanas e vidros finos. Esse contraste cria um efeito encantador!