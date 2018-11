Casamento: Buquês de suculentas que são puro amor!

Bonitas e resistentes, as suculentas são boas opções para as noivas que buscam buquês de forte impacto visual. Afinal, não é sempre que se vê um cacto no buquê!

Por resistirem bem a altas temperaturas, essas espécies são ótimas alternativas para noivas que vão se casar ao ar livre e em cerimônias diurnas. Além de permanecerem lindas e intactas até o fim da cerimônia, essas plantinhas lindas ainda dão ao acessório da noiva um visual boho muito charmoso.

Quando escolhidas para compor o buquê da noiva, as espécies podem ser usadas sozinhas ou combinadas com outras flores e folhagens. A aparência rústica da planta pede uma decoração mais elaborada no cabo do buquê. Aposte em acabamentos com fitas, rendas e tecidos nobres.

O mix com flores em tonalidades mais vibrantes, como laranja, amarelo e rosa dá mais vida ao buquê, sem tirar o foco das suculentas.