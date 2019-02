Casamento: As 5 melhores empresas de recreação infantil para a sua festa

Quem disse que festa de casamento não combina com crianças? Apesar da crescente tendência de proibir a presença dos pequenos na recepção, muitos casais não abrem mão de envolver os pequenos na celebração.

A recreação infantil é boa alternativa para os noivos que querem trazer ainda mais conforto e tranquilidade para os convidados com filhos pequenos. A equipe de recreadores especializados cuida das crianças e desenvolve atividades específicas para cada faixa etária, garantindo que os pais aproveitem a festa e, principalmente, que os pequenos se divirtam sem sentirem-se deslocados na festa. Dos jogos interativos até o cantinho da soneca, são muitas opções para a criançada se divertir!

Conheça algumas empresas que fornecem este serviço:

Fadas Madrinhas

Fundada por Renata Sertório, a empresa desenvolve atividades educativas, oferecendo tempo de atividades flexível e brindes para as crianças durante as brincadeiras. Em eventos mais longos, a Fadas Madrinhas oferece também “área de soninho e cineminha” já inclusos no pacote para que as crianças possam descansar e os pais possam curtir a festa sem preocupações. Clique para mais informações!

Bambalalão

A Bambalalão Recreação Infantil oferece uma estrutura completa que atende crianças de 2 a 12 anos com brinquedos, jogos, oficinas, vídeo game, espaço para soninho, atividades em grupo que incentivam a criatividade e a interação entre as crianças. A equipe possui recreadores treinados para atender inclusive crianças com necessidades especiais, em braile e em outros idiomas como inglês e espanhol. Para mais informações clique aqui!

Estação da Alegria

Especialista em recreações para eventos infantis, a empresa desenvolve também pacotes personalizados para casamentos. Nathália de Souza, que comanda a Estação da Alegria, calcula um número máximo de 10 crianças por monitor, mas aconselha a contratação de um profissional adicional para apoiar as brincadeiras e permitir um cronograma de atividades mais rico. O grupo trabalha com atividades lúdicas e que podem envolver também os adultos da festa. Se o espaço permitir a montagem de uma área exclusiva para as crianças, a equipe desenvolve ainda atividades como pega-pega, esconde-esconde e caça ao tesouro.

Para casamentos, o ideal é contratar um pacote por horas, assim o casal decide quando e como a recreação será realizada e pode estender o serviço para se adequar ao cronograma da festa. Para mais informações clique aqui!

Lunis

A Lunis também cria espaços totalmente voltados para a diversão e conforto das crianças em festas de casamento. O casal pode contratar desde a montagem completa do Espaço Kids, com brinquedos e jogos, até recreadores preparados para cuidar e entreter as crianças. Para saber mais clique aqui!

LillaBoo

A empresa de recreação oferece três opções de pacotes de serviços, com variações de opções de brinquedos e estruturas. O pacote básico inclui jogos, casinha de bonecas, cabana para soneca, cantinho de leitura e atividades com massinha de modelar e canetinha. Alguns pacotes incluem ainda o serviço de fraldário com kit toalete e equipamentos eletrônicos, como TVs e PlayStation 4. Clique para mais informações!