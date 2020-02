Casamento acabou? Seja feliz após a separação

Perdoe seu ex-marido e esqueça as mágoas. Esta a melhor forma de se libertar

do passado

Foto: Getty Images

Sinais que indicam que você ainda vive o antigo casamento

Tem pensamentos recorrentes

Sofre por relembrar a todo momento sobre a relação que não deu certo.

Sente-se um eterno fracasso

Perdeu a confiança em si mesma desde a separação.

Não perde a oportunidade de se sabotar

Procura desculpas para fugir de situações que possam significar novas oportunidades – como sair com os amigos ou conhecer alguém interessante.

Culpa as outras pessoas por seus problemas

Para você, tudo de ruim que lhe acontece no presente é resultado daquela velha história.

Quando conversa, só sabe falar do passado

Amigos, familiares e colegas de trabalho ao seu redor comentam que você só consegue falar de um mesmo assunto: o relacionamento passado.

Como superar a frustração da separação

Perdoe o ex-marido

É mais fácil remoer a mágoa e o rancor, mas esses sentimentos só fazem mal a quem os sente e em nada atingem a outra pessoa. ”A mágoa aprisiona, nos faz escravos da decepção. Já o perdão liberta: é como se rasgássemos a dívida do outro para conosco e nos sentíssemos aptos a seguir adiante”, diz Daniela Zanuncini. Agora, se depois de perdoar, você vai decidir se reconciliar com a outra pessoa e retomar a antiga amizade, aí já é outra história…

Abra-se para amar de novo

Só porque não deu certo com uma pessoa, não significa que seus relacionamentos amorosos vão falhar todas as vezes. Acredite que você é merecedora de ser amada. Afinal, o mundo está cheio de gente interessante, com quem você pode construir uma nova história.

Fonte: Daniela Zanuncini, psicóloga.