Escolas tradicionais ou mesmo baterias moderninhas, com repertório mais eclético. Não importa qual seja a escolha do casal, uma verdade é absoluta: a presença de uma escola de samba é garantia de uma pista de dança animada a madrugada toda.

Para Marcia Possik, da Marriages, a atração combina com todos os tipos de cerimônias e sempre agrada. Vale lembrar que a atração não dispensa a contratação de um DJ ou banda, pois o show não dura a festa toda. “A chave para o sucesso é não ser uma atração muito longa. Acredito entre 40 minutos e uma hora seja tempo suficiente”, alerta Marcia. A especialista recomenda ainda que a atração invada a pista de dança na madrugada, quando os convidados já estão mais à vontade. “Achamos o ‘must’ quando damos aquele black out no salão, ficando tudo em silêncio e escuro, e, de repente, os convidados ouvem a bateria tocar no fundo do salão. Chega a arrepiar!”, contou.

Muitos casais ficam receosos de que a atração não agrade aos convidados, uma vez que nem todos apreciam o samba.

“Hoje as escolas de samba inovam mantendo o samba como ritmo, mas cantando sucessos do sertanejo, axé, pop, entre outros estilos. Dessa forma, mesmo que alguns convidados não gostem de samba, a maior parte do público conhecerá as músicas e cairá na pista de dança, aproveitando a festa”, explica Giuliana Cohen.

O casal Zaina Gollo Majzoub e Leandro Braghin convidou uma parte da bateria da Rosas de Ouro para animar a balada. E não se arrependeu!

“A gente pensou em escola de samba, porque já tínhamos vistos em outros casamentos e sempre é muito animado. Eu queria alguma coisa para fechar o casamento com animação, não queria que ficasse aquela pista vazia, sem graça. E realmente não tem ninguém que consegue ficar parado com a bateria tocando. Os convidados adoraram. Foi o ponto alto da noite!”, contou Zaina.

Já o casal Isabela Siqueira e Rene Zenaro escolheu a Gaviões da Fiel como atração da pista de dança.

“Para ser sincera, não sabíamos que iríamos ter uma escola de samba no nosso casamento. Meu marido é Corinthiano roxo. Por isso, minha mãe quis fazer uma surpresa bem especial para ele. Valeu toda a experiência. Foi muito emocionante quando meu marido viu a escola entrando, os olhos deles ficaram marejados. A presença da escola criou uma energia muito gostosa. Todos os convidados aproveitaram”, contou Isabela. “Quando eu vi a escola de samba, eu nem lembrei dos meus amigos ou mais nada. Eu não tive reação. (risos) Para mim foi ainda mais especial porque é a escola do meu time e tem muito sentimento envolvido. Mas mesmo que não fosse a Gaviões, eu tenho certeza que teria sido ótimo. A escola de samba anima muito. Todos dançaram! Eu indico para todos pela energia. Eles tocam músicas de carnaval e todos se divertem”, completou o noivo Rene.

O valor do investimento varia de acordo com a fama da escola e o número de integrantes que participarão do evento. Os casais que quiserem contratar a atração para a pista de dança devem estar dispostos a desembolsar valores entre R$4 mil e R$ 8 mil.