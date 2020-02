Cachoeiras para limpar a alma

Cataratas do Iguaçu

Foto: Bia Parreiras

Cataratas do Iguaçu, Foz do Iguaçu (PR)

Um cânion, uma grande área de Mata Atlântica preservada e 275 quedas-d’água compõem o cenário das Cataratas do Iguaçu (PR), em Foz do Iguaçu, na fronteira entre Brasil e Argentina. Para proteger a atração, os dois países criaram parques organizados e com boa estrutura. Vale visitar os dois.

No Brasil, um ônibus sai do Centro de Visitantes e leva à passarela, com a melhor vista panorâmica de todo o complexo. No final dela, o elevador de vidro conduz à parte baixa – os respingos e o som ensurdecedor transformam o passeio em uma experiência emocionante.

No parque argentino, outra passarela obre o rio dá novo ângulo para observar o espetáculo, agora por cima. De um lado ou de outro, você pode pegar um bote e chegar pertinho das quedas, o que torna o seu dia ainda mais inesquecível.

Dica: para entrar no parque argentino é preciso estar com o RG.

Onde ficar

Harbor Colonial Iguaçu & Spa

Fica pertinho do parque e a impressão que se tem é a de estar hospedado numa chácara rodeada de verde. A piscina é um dos lugares mais agradáveis do hotel: grande, com sol e música quase o dia inteiro. O café da manhã é farto: tem vários tipos de pães, frios e bolos.

Diária para casal: R$ 135*. Tel.: (45) 3529-7711. www.colonialhotel.com.br

Florença

O clima do lugar, à beira da rodovia que leva às Cataratas, é de sossego. Os quartos são espaçosos e a área de lazer, bem-cuidada (há sala de jogos, piscina semi-olímpica, quadra para futsal e vôlei e um pequeno playground). Diária para casal: R$ 160*. Tel.: (45) 3529-7755. www.hotelflorenca.com

Panorama

O maior atrativo é o pequeno parque aquático (cobrado à parte): seis piscinas, mais duas de biribol, um rio com correnteza, tobogãs e área infantil. Os quartos da categoria Standard são térreos, enquanto os da Superior ficam no primeiro andar e têm varanda. Em todos há cama-box, ar-condicionado silencioso e TV. Diária para casal: R$ 207*. Tel.: (45) 3529-8200. www.hotelpanoramaresort.com.br

Onde comer

Chef Lopes

R. Almirante Barroso, 1713 (Centro), 45/3025-3334. 2ª/sáb 11h30/23h30. Cc: D, M, V; Cd: M, R, V. (Variada)

A seção de carnes é um ponto forte do extenso cardápio – o bife de chorizo (contrafilé) ao molho chimichurri traz sabores argentinos para a refeição. Também há receitas com jacaré e faisão. No almoço monta bufê.

Tempero da Bahia

R. Mal. Deodoro, 1228 (Centro), 45/ 3025-1144. 2ª/sáb 11h30/14h, 18h/23h dom 12h/15h. Cc: D, M, V; Cd: M, R, V. (Baiana)

Monta bufê variado no almoço e serve receitas baianas à la carte no jantar. Entre os pratos típicos, bobó de camarão e cumbuca do mar (filé de abrótea, camarão, lulas, mariscos, leite de coco e azeite de dendê).

Cantina 4 Sorelle

R. Almirante Barroso, 1336 (Centro), 45/ 3523-1707. 2ª/sáb 12h/15h, 18h/23h30. Cc: A, D, M, V; Cd: M, R, V. (Variada/bufê)

O nome homenageia as quatro irmãs que fundaram o restaurante. As massas são as estrelas do bufê variado por quilo, mas o cliente pode optar pelo rodízio italiano de preço fixo. No jantar também prepara receitas à la carte.

O que ver

Parque das Aves

Você percorre os viveiros por dentro, e vê de pertinho mais de 900 espécies de aves originárias dos cinco continentes (muitas delas ameaçadas de extinção). O parque reúne ainda jacarés, serpentes, tartarugas e borboletas, além de lanchonete e loja de suvenires.

Rod. das Cataratas, km 17. Tel.: (45) 3529-8282. 8h30/17h30.

Casino Iguazú

Por incrível que pareça, o casino pode ser um programa econômico: alguns hotéis de Foz trazem você de graça, e não é preciso pagar para entrar e observar o movimento. Se der vontade de apostar, entre no clima: a sala das mesas de jogo, que remete ao clima dos filmes de James Bond, tem roleta, blackjack, ponto e banca, dados e pôquer (há torneios abertos ao público de 4ª/sáb, das 20h à 1h). Outro ambiente, cheio de caça-níqueis, lembra os extintos bingos brasileiros. Ruta 12, km 1640 (Puerto Iguazu, Argentina). Tel.: (00xx5437) 5749-8050. 2ª/5ª 18h/5h, 6ª 14h/5h, sáb 11h/6h, dom 11h/5h.

Ciudad del Este

A mais nova atração da cidade paraguaia é o Shopping Del Este, com dois andares: um com cassino e praça de alimentação, outro com lojas de eletrônicos, perfumes, roupas e bebidas. Nas ruas, uma confusão de camelôs, táxis e motos não permitem compras tranquilas – prefira os shoppings e grandes lojas como a Monalisa, uma das mais visitadas da cidade, famosa por garantir a procedência de seus produtos. Compras até US$ 300* por pessoa estão isentas de impostos. Infs.: Receita Federal. Tel.: 3520-4300, e posto da Ponte da Amizade. Tel.: 3576-1900. Compras até US$ 300* por pessoa estão isentas de impostos.

Passeio de catamarã pelo Lago Itaipu

Depois do embarque, na praia artificial de Três Lagoas, o catamarã navega até a barragem da hidrelétrica – no passeio noturno você vê a usina iluminada. O programa, que dura 3h, deve ser agendado (R$ 40* com café colonial, R$ 100* com almoço ou jantar). Kattamaram, 3529-9864/9977-5270.

*preços pesquisados em outubro/2010