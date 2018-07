Buquê branco é sinônimo de elegância. Inspire-se!

Muitas noivas ainda torcem o nariz para a ideia de um buquê branco. Mas acredite: esse acessório clean agrega muita sofisticação ao visual da noiva. Não importa se a decoração é feita com elementos rústicos ou aplicações de pedraria, os arranjos brancos são opções perfeitas para quem não abre mão de um toque extra de romantismo.

Quem disse que o buquê só pode ser feito de rosas? Existe uma infinidade de espécies lindas que podem ser utilizadas para criar arranjos criativos.

Uma boa alternativa para repaginar o buquê branco é investir em versões desconstruídas, com folhagem exuberante e formatos assimétricos. Este tipo de modelo combina bem com cerimônias com proposta boho chic e eventos diurnos.

Flores delicadas em tamanho mini também rendem lindos buquês.

Outro recurso para transformar o buquê branco em um acessório ainda mais charmoso é o uso de amarrações delicadas no caule, como retalhos de renda, juta, cetim, tule ou mesmo pedraria.