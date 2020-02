Bullying: conheça suas causas e consequências

O bullying é um comportamento agressivo ou debochado dos colegas sempre com um “eleito” da turma

Foto: Dreamstime

Brincadeira de criança é normal e até saudável. O problema é quando ela passa do limite e vira um problema sério: o bullying (a pronúncia é búlin). “O bullying é um comportamento agressivo e repetitivo. Nele, uma criança sempre será o dominador e a outra, a dominada”, explica a psicóloga Andreia Calçada.

O bullying ocorre por vários fatores mas, na maioria dos casos, o que predomina é o ambiente familiar: se uma criança vive num clima de desrespeito, ela pode passar de vítima (em casa) a agressora (na escola) e oprimir os colegas. Isso pode resultar em depressão e dificuldade para relacionar-se. Veja como proteger e ajudar seu filho a superar essa difícil situação.

1º Passo

Decubra o problema

A conversa é a base de tudo. Questione seu filho, sem usar tom de cobrança. No livro Proteja seu Filho do Bullying (ed. Best Seller), o autor Allan L. Beane dá dicas das perguntas certas a fazer:

– Quem estava envolvido?

– Quem foi o agressor?

– O que disseram exatamente para você?

– Quando aconteceu?

– Onde você estava?

– Tinha algum adulto por perto?

– Como você reagiu?

– Há quanto tempo isso acontece?

2º Passo

Peça ajuda à escola

A maioria dos casos de bullying ocorre dentro da escola. Pense em você e na instituição como uma equipe. Entre sempre em contato para ver como andam as coisas por lá:

– Explique o que seu filho está vivendo.

– Conte quem está fazendo isso com ele.

– Peça para que a atenção com aquela turma seja maior.

3º Passo

Preserve a criança

Tem mãe que incentiva a briga, outras dizem para ignorar. Mas o ideal é a criança se preservar. “A vítima deve ser inteligente e se defender de um jeito que o agressor não perceba que está conseguindo atingi-la”, ensina Andreia. Ou seja, a criança não deve retrucar e chorar para não mostrar fraqueza, e sim, superioridade.

4º Passo

Quando a situação sai do seu controle, o que fazer?

Desesperar-se não vai solucionar o problema. Se a escola não resolveu, se seu filho não conseguiu se defender da humilhação e você não sabe o que fazer, mantenha o autocontrole.

– Mude!

Matricule-o em outra escola se essa não estiver dando certo. Em outra instituição, ele pode encontrar amigos com mais afinidades.

– Troque o foco

Faça-o se entrosar com outras crianças, colocando-o em aulas de que ele goste, como natação, futebol, cursos de inglês ou outros.

– Elogie-o

Assim, você demonstra que seu filho é importante. A autoestima dele vai subir de novo.