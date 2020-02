Bullying: como saberse o seu filho sofre agressões de colegas

7 em cada 10 estudantes já presenciaram agressões nas escolas brasileiras

Foto: Shutterstock

Nas diversas fases de crescimento físico e emocional, as crianças se envolvem em brigas ocasionais, naturais e até positivas. Nesses casos, a brincadeira é entre iguais e todos conseguem se defender. Mas pais e professores precisam se preocupar e intervir sempre que, sem nenhum motivo concreto, a criança ou o jovem se torna alvo de agressões repetidas e intencionais – físicas ou ”apenas” verbais –, mas que provocam sentimentos de humilhação e isolamento.

Foi o que aconteceu com o ator Cauã Reymond, como ele revelou em entrevista ao programa Altas Horas, de Serginho Groisman, que lançou uma campanha contra o bullying. O ator contou: ”Teve uma escola em que fui muito chateado, muito sacaneado. E foi um momento muito difícil da minha adolescência.” Cauã sofria calado. Assim como a estudante Mirela Alves*, de 8 anos. Por ter a língua presa e usar óculos, a menina se tornou alvo de gozação de toda a classe. Além dos apelidos, era excluída das brincadeiras e deixada sozinha na hora do lanche. Bastante tímida e medrosa, ela não se queixava a ninguém, mas chegava em casa chorando. Dizia à mãe que ninguém gostava dela e que não queria mais ir à escola.

Rede de proteção

A mãe, conhecendo a fragilidade e insegurança da filha, imaginava que a garota estivesse exagerando, até o dia em que recebeu um telefonema para ir buscá-la no colégio: ”Depois de ser perseguida por um grupo de alunos, que imitavam seu jeito de falar, ela se trancou no banheiro chorando convulsivamente, até ser descoberta pela servente”. No dia seguinte, Mirela voltou para a escola, só que agora todos – adultos e crianças – sabiam do grave problema. Isso ajudou a criar uma rede de proteção, contendo os alunos agressores.

Embora possa acontecer em qualquer lugar, a escola tem sido o principal cenário do bullying, termo em inglês derivado de bully (valentão), que está se tornando cada vez mais conhecido por causa do crescente número de casos em todo o mundo. Por aqui, a pesquisa Bullying Escolar no Brasil, divulgada em abril, constatou que 21% dos casos ocorrem em sala de aula, na presença dos professores – e eles não têm o hábito de coibir as agressões!

Bullying: um jogo de perdedores

A vítima

Se você desconfia que seu filho esteja sofrendo bullying, converse com ele e encoraje-o a se abrir com você, deixando claro que ele não é culpado por sofrer qualquer tipo de perseguição e que você o ama incondicionalmente. Se for preciso, busque a ajuda de um psicólogo. Confirmada a suspeita, passe para a ação. Convoque os outros pais e a diretoria da escola para encontrar soluções. Saiba que, para proteger seu fi lho, vale recorrer ao Conselho Tutelar, um recurso gratuito.

O agressor

Se o seu filho for o agressor, atitudes drásticas são contraindicadas, podendo piorar a situação. É importante mostrar que você o ama, mas desaprova seu comportamento. Todos os envolvidos nessa dinâmica cruel sofrem e precisam de cuidados. ”Agressores, vítimas e observadores devem ser orientados, pois cada um desses papéis reflete dificuldades emocionais, com sérias consequências na vida adulta”, esclarece Maria Irene Maluf, especialista em neuropedagogia, que estuda a compatibilidade entre as técnicas de ensino e o cérebro.

Os observadores

Mesmo os que parecem estar fora de perigo e menos envolvidos com a situação de bullying estão no jogo. ”Intimidados, alguns alunos acabam se tornando testemunhas, vítimas ou coagressores. Podem ser as próximas vítimas ou, tendo aprendido a agredir, podem passar a ameaçar outros jovens mais frágeis”, explica Maria Irene.

* O nome foi trocado para preservar a identidade da criança.