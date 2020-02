Buenos Aires: dicas de hospedagem, lazer e alimentação

As pétalas da escultura Floralis Generica ficam abertas durante o dia e se fecham ao anoitecer

Foto: Dreamstime

A capital argentina fica a apenas 2h30 de voo de São Paulo, a três horas do Rio e a cinco horas de Salvador. Pertinho, né? Leva pouco tempo para você sair do Brasil e descobrir os segredos dos nossos vizinhos.

E para conferir, vitrine por vitrine, que a moeda argentina está em baixa, o que significa sacolas cheias na volta. No Centro, sobra charme nos prédios de influência europeia, como o que abriga o lendário e imperdível Café Tortoni, de 1858. Ali fica também a Avenida Nove de Julho, intitulada a mais larga do mundo, com o Obelisco e o lindo Teatro Colon, e a famosa Plaza de Mayo, onde está a Casa Rosada (sede do governo federal).

As comprinhas estão garantidas tanto na Calle Florida, com enorme variedade de lojas, como na impressionante Galerias Pacífico, Monumento Histórico Nacional que virou shopping em 1945. Vizinhos à região central, outros dois bairros não podem ficar de fora de seu roteiro: Puerto Madero e San Telmo.

O primeiro é um ótimo exemplo de como uma área degradada pode ganhar novos ares. A mudança, ali, significou transformar galpões antigos e abandonados num conjunto imobiliário moderno – a caminhada pelo calçadão que beira o canal, cheio de restaurantes, é outro passeio clássico.

Em San Telmo, o preservado casario, de quase três séculos, mantém um astral elegante e ao mesmo tempo descontraído. Lojas, cafés, restaurantes e hotéis, alguns em palacetes revitalizados, convivem com muitos antiquários.

Aos domingos, uma feira de artes, artesanato e objetos antigos toma conta da Plaza Dorrego e da Calle Defensa, coração do bairro. É diversão garantida para um dia de sol.

Se sobrar tempo, La Boca tem um colorido único, principalmente em sua histórica viela, o Caminito. É um verdadeiro museu a céu aberto, com construções de zinco formando um improvável cenário, cercado por cortiços, pequenas galerias e ateliês.

Em qualquer região da cidade, não se esqueça: comer uma parrillada (o churrasco típico argentino) e experimentar um alfajor são programas obrigatórios.

Onde ficar

Dazzler Tower San Telmo

O hotel está localizado a 500 metros do Plaza de Mayo – endereço de construções históricas como a Casa Rosada, sede do Governo Federal. Reúne boas acomodações, com TV de LCD, banheira e calefação controlada pelo hóspede. A decoração de bom gosto vai do lobby ao terraço, onde está a piscina com vista panorâmica para a cidade.

(+54 11) 5277-6050, http://www.dazzlertowersantelmo.com

Ibis Obelisco

Segue o novo padrão da rede: quartos compactos, carpete de madeira, camas-box e TV de LCD. A localização é ótima, bem no centro da cidade, ao lado dos teatros da Avenida Corrientes e a cinco minutos a pé do Obelisco.



(+54 11) 4370-9300, http://www.accorhotels.com

De Las Luces

A relação custo-benefício é perfeita se você procura um bom lugar para passar a noite e uma localização privilegiada. A uma quadra da Plaza de Mayo e pertinho da Feira de antiguidades de San Telmo. A hospedagem oferece quartos bem arrumadinhos, com bom preço e cama-box.

(+54 11) 4343-6776, http://www.hoteldelasluces.com.ar

Rugantino

Tem tarifas bem abaixo da média e quartos que não fazem feio aos hotéis-boutique da região do bairro de Palermo. É comandado por uma simpática família de italianos. Não por acaso, o belo sobrado ficou com a cara de uma vila da Itália. Simples e com pé-direito alto, as acomodaçãos não têm luxo, mas são bem arejadas, com boas camas e móveis rústicos.

(+54 11) 4773-2891, http://www.rugantinohotel.com

Ulises Recoleta Suites

Tudo aqui é compacto, mas a vantagem dos quartos é que tudo é bem moderno, com cozinha escondida atrás de um armário, TV de LCD, cama-box e banheira. Outro ponto forte é a excelente localização no bairro nobre de Recoleta, mas tarifas consideravelmente econômicas.

(+54 11) 4804-4571, http://www.ulisesrecoleta.com.ar

Onde Comer

Don Julio

É considerado um dos melhores lugares de Buenos Aires para se fartar com bife de chorizo (22 reais), ojo de bife (22 reais), asado de tira (35 reais, para duas pessoas) e todos os demais famosos cortes argentinos. Os garçons indicam vinhos para acompanhar as carnes. Depois do consumo, as garrafas passam a decorar as paredes.

Calle Guatemala, 4691 (Palermo Soho), tel. (+54 11) 4832-6058. Cc: A, D, M e V. 2ª/dom 12h/16h e 19h30/1h.

Cabaña Las Lilas

Casa do grupo paulistano Rubaiyat, cheia de brasileiros. Sinta-se à vontade para falar em português com os garçons, que se esforçam na comunicação bilíngue. Os tradicionais cortes argentinos (ojo de bife, 44 reais) são saboreados no salão, decorado com madeira escura, ou na varanda, com uma vista de Puerto Madero digna de fotografia.

Avenida Alicia Moreau de Justo, 516 (Puerto Madero), tel. (+54 11) 4313-1336. Cc: A, V. 2ª/dom 12h/0h.

Casa Cruz

É o restaurante do momento. Funciona num casarão de Palermo Soho, decorado com carpete de oncinha e sofás vermelhos. A casa recebe bem tanto famílias e turistas quanto o público argentino mais moderno. Da cozinha, comandada pelo chef Germán Martitegui, saem pratos inventivos como os raviólis recheados com carne de caranguejo (37 reais). Precisa fazer reserva.

Calle Uriarte, 1658 (Palermo Soho), tel. (+54 11) 4833-1112. Cc: A, M, V. 2ª/sab 20h30/2h.

Café Tortoni

Buenos Aires tem um seleto grupo de cafés, milongas e bares chamados de Bares Notables. São estabelecimentos considerados patrimônio cultural pela riqueza histórica e arquitetônica. O Café Tortoni é, de longe, o mais famoso deles. Tanto que virou uma atração turística. O salão é o mesmo desde 1858, ano em que já eram servidos quitutes como o chocolate com churros (11 reais). Também há shows de tango.

Avenida de Mayo, 825 (Montserrat), tel. (+54 11) 4342-4328. Cc: A, M, V. 2ª/dom 8h/0h.

O tango é a trilha sonora em todos os bairros. Que tal arriscar uns passinhos?

Foto: Dreamstime

O que fazer

Teatro Colón

Em maio de 1908, abriu as cortinas para a primeira ópera, Aída, de Verdi. Construído em um terreno de 8 202 m2, sua lotação é de 3,5 mil pessoas. Tem uma orquestra estável, uma filarmônica, um coro de 100 vozes e um corpo de bailarinos. O Colón em si vale uma visita. A sala principal, em forma de ferradura, tem 33 m de diâmetro, 22 filas de plateia, sete andares de camarotes, balcões e galerias. Detalhes com a cúpula pintada da sala principal, o candelabro central de 7 m de largura e a escadaria de mármore impressionam. Para assistir a um espetáculo, acesse a programação no site (www.teatrocolon.org.ar).

Calle Cerrito, 618 (Centro), tel. (+54 11) 4378-7100, 2ª/sáb 10h/20h30, dom 10h/17h.

Casa Rosada

A Casa de Gobierno, sede do Poder Executivo desde 1873, ganhou o nome – e a cor – em razão da mistura de cal e sangue de boi usado para impermeabilizar as paredes do forte no qual foi erguida.

Os mais poéticos, porém, dizem que era uma referência à conciliação na atividade política, já que as cores das facções rivais no século 19 eram branco e vermelho. A visita guiada ladeia o belo pátio e suas palmeiras, percorre salões de uso privativo da presidência e faz uma parada na famosa sacada para a Plaza de Mayo.

Calle Balcare, 50 (Centro), tel. (+54 11) 4334-3600. Visitas guiadas: sáb/dom 10h/18. Grátis.

Cemitério da Recoleta

Aqui estão enterrados nomes importantes da história argentina, entre ex-presidentes, artistas e cientistas. Tanto que mais de setenta túmulos são Monumento Histórico Nacional. A principal parada é na frente do mausoléu da família Duarte, onde jaz o corpo da primeira-dama Evita Perón. Calle Junín, 1760 (Recoleta), tel. (+54 11) 4803-1594. 2ª/dom 7h/18h.

Señor Tango

O espetáculo dirigido pelo cantor Fernando Soler é muito procurado pelos brasileiros e destaca-se pela grande produção. Orquestras, dançarinos, cantores e iluminadores encarregam-se de emocionar o público.

Calle Vieytes, 1655 (Barracas), tel. (+54 11) 4303-0231. 2ª/dom 21h30/23h. http://www.senortango.com.