Brasil vence a Itália e avança para as oitavas da Copa Feminina de Futebol

Vitória do Brasil! Nesta terça (18), após uma partida equilibrada contra a seleção da Itália, em Valenciennes, na França, a Seleção Brasileira feminina de futebol venceu por um gol de diferença e está classificada para as oitavas de final do torneio.

Quem marcou o gol da vitória, resultado de um pênalti aos 29 minutos do segundo tempo, foi a artilheira Marta, que acaba de se tornar recordista de gols em Copas, entre homens e mulheres, ultrapassando marco que antes pertencia ao jogador alemão Miroslav Klose. Agora, a camisa 10 da seleção contabiliza 17 gols em 18 jogos na história do campeonato, enquanto Klose tem 16.

Como fica a situação do Brasil

Depois de vencer a Itália, o Brasil ocupa a terceira colocação no Grupo C, empatado em pontos com as seleções da Austrália e da própria Itália – os três times estão com seis pontos, mas a Austrália está na frente quando consideramos o saldo de gols.

O time adversário do Brasil para a próxima partida ainda está para ser definido, em jogo que acontece na próxima quinta (20), mas varia entre as seleções da França (mais provável), líder do Grupo A, com nove pontos, e da Alemanha, também com nove pontos e ocupando a liderança do Grupo B.

Quando será o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino?

O próximo jogo do Brasil na Copa Feminina será neste fim de semana, mas também permanece sem data definida. Se a partida for contra a França, ela acontece no próximo domingo (23), às 16h (horário de Brasília). Caso ela seja contra a seleção da Alemanha, o jogo é no sábado (22), às 12h30.