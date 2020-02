Branco: símbolo da iluminação espiritual

Sua vida ganha uma nova vibração com a cor branca

Foto: Reprodução / BONS FLUIDOS de janeiro

A edição de janeiro da revista BONS FLUIDOS fala da tradição de usar a cor branca nas festas de Réveillon. Além de ser o símbolo da iluminação espiritual, o branco ajuda a remover as impurezas do caminho e nos lembra da importância de acabar com o negativismo, antes de embarcar numa nova jornada.

Para o cromoterapeuta Oswaldo Galvão Filho, de São Paulo, as cores ganham novo significado segundo a cultura e os sentimentos. Por isso, o branco impera nas festas de fim de ano. “Ele representa mudança, limpeza e paz”, diz o especialista.



Otimismo em alta

Otimismo: essa é a chave para lidar melhor com o dia a dia

Foto: Reprodução / BONS FLUIDOS de janeiro

Você sabia que o otimismo é a chave para se lidar com os desafios da vida moderna? Mas, cuidado! Você não pode confundi-lo com alienação.

Apesar de enaltecer os ganhos de se mirar a face sorridente da vida, há uma versão “perigosa” do otimismo, da qual devemos desconfiar. “Ser otimista inclui conhecer a si mesma e as variáveis que controlam nosso comportamento, ou seja, conhecer também os limites do real. Todas as pessoas do mundo não podem ser boazinhas e maravilhosas 24 horas por dia”, aponta a psicóloga Lidia Weber. “O mais importante é saber que se eu faço as coisas de forma correta, se eu me esforço, consigo obter coisas boas”.

Para o dr. Martin E. P. Seligman, o grande mentor dessa corrente da psicologia, o entusiasmo desmedido pode ainda levar o indivíduo a ignorar os riscos e a criar falsas expectativas. “Essa postura faz com que as pessoas negligenciem medidas básicas de promoção e manutenção da saúde. Além disso, a ênfase no pensamento positivo é um fator de distração. Por causa dela, muitos deixam de fazer planos concretos para atingir seus objetivos”, ele argumenta em artigo publicado na revista American Psychologist.

O estudioso ainda sublinha que, na ânsia por nos mantermos animadas e confiantes o tempo todo, sufocamos a tristeza natural e necessária para o enfrentamento de perdas e desapontamentos, o que nos afunda ainda mais. O ideal é que, além de ter pensamentos positivos, a pessoa confie na sua própria capacidade de resolver problemas e abrir caminhos.



Férias sem estar de férias

19 programas para aproveitar o que a cidade tem de melhor no mês de janeiro

Foto: Reprodução / BONS FLUIDOS de janeiro

Trabalhar em janeiro não é a melhor coisa do mundo, certo? Mas a edição 154 da BONS FLUIDOS traz 19 dicas para você tirar proveitos desse período em que a cidade fica mais vazia. Confira algumas:

· Não é por que ficou trabalhando que você não merece um lugar ao sol. Que tal visitar os parques da cidade? É horário de verão em praticamente todos os Estados do Brasil, o dia está claro até quase as 8 da noite, um convite para pensar em algo ao ar livre no final do dia.

· Passado o Natal, é hora de os lojistas venderem o que sobrou no estoque. Por isso, nesse período, acontecem as grandes liquidações. O comércio costuma colocar tudo na dança, desde panetones e perus até móveis. As roupas podem ficar até 80% mais baratas, segundo a Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Dá para comprar um biquíni e usá-lo ainda neste verão ou até mesmo reformar o guarda-roupa.

· Pegue os melhores lugares sem ter de chegar uma hora antes seja onde for. Isso vale para o cinema, o teatro, a aula de spinning na academia.

· Já que é um período diferente, faça as coisas de outro modo. Saia do trabalho todos os dias com um destino. Pode ser visitar uma amiga, tomar um chope no bar perto do trabalho, ir ao podólogo. O jeito como você chega aos lugares também pode variar. Faça parte do percurso a pé, ou de bicicleta.