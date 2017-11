Lembrancinhas comestíveis sempre fazem sucesso. Afinal, quem não gosta da ideia de ter um docinho gostoso para beliscar no dia seguinte à festa?

Fáceis de fazer, gostosos e bonitos, os bolos no pote são verdadeiros trunfos, pois agregam ainda mais uma qualidade importante como lembrança: são econômicos. Se estiver com o orçamento da comemoração apertado, você mesmo pode preparar essas delícias e servi-las como agrado para os convidados.

O modo de preparo é bem simples! Asse o bolo normalmente. Quando ele já estiver frio, use cortadores para fazer discos do tamanho do pote onde o doce será montado. Depois, basta ir intercalando as camadas de bolo com o recheio escolhido. Aperte a massa no fundo do pote para que toda a embalagem seja preenchida. Tome também o cuidado de umedecer levemente a massa para deixar o bolo bem molhadinho. Pedaços de frutas, confeitos e lascas de chocolate são bem-vindos.

Para que o resultado final fique convidativo e com aparência apetitosa, capriche nas camadas de recheio e na finalização.

Usar camadas coloridas de bolo ou recheio é uma maneira de personalizar a receita para que a lembrança se adeque ao tema da festa.