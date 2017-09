Os naked cakes ou “bolos pelados” não estão mais tão pelados assim!

A escolha do bolo do casamento é tão importante quanto a do próprio vestido de noiva. Por ser um elemento de destaque na decoração, ele deve estar em harmonia com a proposta visual do evento.

Há algum tempo os naked cakes conquistaram noivas no mundo todo graças à proposta de um bolo visualmente atrativo, com aparência convidativa e rústica, sem nenhum acabamento em chantilly, glacê ou pasta americana.

Assim como na moda, o universo da confeitaria também não se apega a um conceito por muito tempo. E logo surgiram novas propostas de bolos rústicos. Entre as versões do famoso “bolo pelado” destaca-se como tendência o bolo espatulado. Conhecido nos Estados Unidos como half naked, aqui ele ganhou o nome de espatulado, em referência à técnica de decoração que espalha sobre os andares do bolo uma fina camada de glacê ou açúcar.

Os bolos espatulados combinam especialmente com casamentos diurnos ao ar livre. Por levar grande quantidade de frutas frescas, o ideal é que o bolo seja montado no local da cerimônia e mantido em local fresco até o momento de servir.

Tome o cuidado de escolher as flores e outros elementos decorativos do bolo apenas após a definição da paleta de cores da festa. Assim, ele estará totalmente integrado à decoração.

A técnica combina bem também com outra tendência: o efeito chamado dripping cake, que significa, literalmente, bolo pingando. O visual de cobertura escorrendo pelas laterais do doce deixa o bolo com um visual ainda mais apetitoso.