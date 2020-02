Bar portátil: bandejas diferentes dão charme ao décor

Os convidados da ceia de Natal terão acesso fácil às bebidas

Foto: Christian Parente

Apoio perfeito

A mesa da sala de jantar é sempre uma boa opção para acolher o bar itinerante. Nesta época do ano, então, nem se fale: os convidados da ceia de Natal terão acesso fácil às bebidas, ou seja, você não precisa se preocupar em servi-los o tempo todo. Para criar uma composição harmoniosa, a arquiteta Fernanda Marques (SP), que assina este ambiente, escolheu uma bandeja sofisticada e dispôs sobre ela garrafas de formatos e alturas diferentes, taças e copos caprichados (selecione os seus de acordo com as bebidas que vai oferecer, ok?) e acessórios de bar. Mais funcional, impossível!

“Monte o bar de acordo com o seu estilo”, aconselha o arquiteto João Armentano

Foto: Christian Parente

Arranjo divertido

Outra sugestão é colocar a bandeja de bebidas numa mesa lateral. “Monte o bar de acordo com o seu estilo”, aconselha o arquiteto João Armentano (SP). “Escolha objetos de que você gosta e vá mesclando as informações. Vale acrescentar um vasinho de plantas, uma miniatura, uma vela especial, uma caneca engraçada…”, diz.

Por que não acomodar os drinques na estante?

Foto: Christian Parente

Ideia original

Por que não acomodar os drinques na estante da sala, em meio a livros, porta-retratos e vasinhos? As garrafas correm menos risco de quebrar e ainda deixam o ambiente descontraído. A arquiteta Ana Maria Vieira Santos (SP) foi ainda mais longe: incluiu na composição uma máquina de café e xícaras delicadas. Se quiser, some outros objetos que são ao mesmo tempo úteis e decorativos: meleira, petisqueira…

Se você tem menos espaço disponível, coloque todas as garrafas, copos e acessórios dentro da bandeja

Foto: Christian Parente

Serviço de primeira

Um carrinho de chá antigo também pode se transformar num bar especialíssimo. Assim, as bebidas vão de lá para cá, o que traz comodidade aos convidados. Apesar de toda a superfície do carrinho compor o bar, o arquiteto Guilherme Torres (SP) utilizou a bandeja para delimitar a área dos copos. Se você tem menos espaço disponível, coloque todas as garrafas, copos e acessórios dentro da bandeja.