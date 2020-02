Baby boomers x geração Y

Para a antropóloga Mirian Goldenberg as mulheres com mais de 60 são mais seguras que as meninas de 20/30 anos…

Foto: Getty Images

O Pensou Mulher Pensou Abril, que nasceu como Movimento Habla, bateu um papo com a antropóloga Mirian Goldenberg. Em pauta: a geração Y. A estudiosa destacou a extrema preocupação com o julgamento alheio das meninas com idade entre 20 e 30 anos.

E a segurança e tranquilidade com a autoimagem das mulheres com mais de 60 anos. “Essas meninas têm mais opções e liberdade que as mulheres de outras gerações, mas uma extrema preocupação com o olhar do outro. E, por isso, não estão usufruindo da suposta satisfação que essa liberdade poderia proporcionar”, diz Mirian.

Na entrevista, ela abordou ainda o paradoxo entre o discurso e a real vontade dessa geração e ressaltou a importância do cartunista Laerte para a libertação dos códigos do gênero “Ele é a nossa nova Leila Diniz”. Para conferir a entrevista na íntegra, clique aqui.