Automassagem para combater dores e atrair bem-estar

A automassagem pode ser um ótimo meio de combater incômodos

Foto: Getty Images

Ansiedade, dor de cabeça, dor muscular, angústia… Esses e outros incômodos podem ser aliviados com a técnica chinesa de automassagem conhecida como do-in.

Como usar os dedos e aplicar essa técnica?

· Antes de pressionar cada ponto, esfregue as mãos uma na outra até senti-las mais quentes. Isso ativará a circulação nas pontas dos dedos.

· Nos pontos indicados, pressione com o polegar ou indicador por cinco minutos, sem fazer força. Aperte até que metade da unha fique branca.

· Pressione esses pontos diariamente, pela manhã, mesmo que não tenha dores – isso previne que apareçam.

Foto: Dreamstime

1. Dor de cabeça

2. Dor de dente

3. Dor de estômago

Este ponto vale também para dor causada por gastrite.

4. Dor de cabeça

Pressione os ambos os lados.

Foto: Dreamstime

5. Angústia

6. Insônia

7. Depressão

8. Dor muscular

Foto: Dreamstime

9. Dor de cabeça

10. Dor de garganta

Além deste ponto, aperte a região entre o polegar e o indicador.

11. Dores em geral

Foto: Dreamstime

12. Catarro

Massageie também as maçãs do rosto com as pontas dos indicadores.

13. Soluço

Pressione este ponto usando a unha do polegar.

14. Ansiedade

Ótimo para controlar a compulsão por comida gerada pela ansiedade.