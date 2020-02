Atriz Christiane Torloni revela o seu segredo para viver bem

Christiane Torloni acredita na disciplina

Nada na vida vem de graça. Ficar sentada, pensando que queria ter o corpão da atriz Juliana Paes, não faz ninguém emagrecer. Ter preguiça de se informar e querer uma carreira sólida ou se alimentar mal achando que sua saúde vai ser 100%.

Tudo isso é impossível! Para ter sucesso, é preciso força de vontade. Christiane Torloni sabe disso. “Disciplina é questão de educação”, disse a atriz, recentemente.

Do pediatra ao geriatra

Aos 53 anos, uma das preocupações da intérprete de Rebeca da novela “Ti-ti-ti”, da Globo, é a saúde. Há 10 anos, ela se consulta com uma geriatra (médico para idosos). “A prevenção deve ser feita desde quando a pessoa nasce. Ela vai mudando de médico, do pediatra ao geriatra”, afirma Silvia Regina Pereira, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Geriontologia.

Para manter o corpo magro e saudável na correria do dia a dia, Torloni carrega pra cima e pra baixo uma sopa poderosa, guardada em garrafa térmica.

Pois é. Ir à luta é sempre a saída mais inteligente para conquistarmos nossos objetivos. E não dá pra esperar, tem de ser agora!

Guerreira até na novela!

Rebeca assume a empresa do marido

Em “Ti-ti-ti”, cheia de garra, Rebeca conseguiu assumir a empresa do marido, lidar com uma traição, cuidar dos filhos e ainda arrumar um novo amor. “A Rebeca mostra que não precisa ter medo de entrar no mercado de trabalho. Que é melhor trabalhar do que ficar em casa tomando toneladas de antidepressivos”, diz Torloni.

Ela tem garra para…

– Superar tragédias

Mãe dos gêmeos Leonardo e Guilherme, Torloni perdeu Guilherme aos 12 anos em um acidente com o carro que ela dirigia. Na época, pensou em desistir da carreira, mas teve força. Quase 20 anos após a morte do filho, a atriz ainda luta para enfrentar essa terrível perda. “Você precisa continuar vivendo, dia após dia, lutar para vencer um de cada vez”, desabafou em entrevista recente.

– Cuidar da saúde

Há muito preconceito com a palavra geriatra, mas consultar esse médico não significa que você esteja à beira da morte. Uma vez, Torloni até brincou: “Querem que eu, com 50 anos, fale ‘pediatra’?”. Quem vai ao geriatra não interrompe o envelhecimento, mas pode ter uma velhice mais saudável. É preciso ter em dia exames de sangue, tireoide e, como prevenção, fazer exame de osteoporose aos 30 anos.

– Vencer na carreira

Mesmo diante de críticas, ela não se deixa abater. “Na entrada da Escola de Artes Dramáticas havia uma frase: ‘Teatro é duro’. E é mesmo, é como o exército. Se você vencer ali, vencerá em qualquer lugar”, costuma dizer Torloni. O ideal é não desistir, estudar muito e ter fé sempre.