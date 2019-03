Atração surpresa: Escolas de samba também agitam casamentos

Imagine levar toda a energia do Carnaval para o seu casamento? Cada vez mais comuns, as apresentações de escolas de samba em festas de casamento são excelentes opções de atrações para dar aquele “up” na balada durante a madrugada.

Ainda que muitos convidados não tenham no samba seu ritmo preferido, acredite: a energia da bateria contagia todos no salão.

O formato da apresentação varia de acordo com a personalidade do casal. A maioria das escolas de samba tradicionais oferecem pacotes com diferentes formações de bateria e dançarinos. Escolas menores permitem ainda a composição de um repertório mais eclético, com clássicos de outros ritmos.

Vale lembrar que a atração não dispensa a contratação de um DJ ou banda, pois o show não dura mais do que uma hora. O ideal é que a atração invada a pista de dança na madrugada, quando os convidados – e os noivos – já estão mais à vontade.

A atração deve ser contratada com uma antecedência mínima de 8 meses e o casal deve estar disposto a desembolsar valores entre R$4 mil e R$ 8 mil, dependendo da quantidade de integrantes da bateria.