As frases de Chico Xavier

“A felicidade não entra em portas trancadas”, Chico Xavier

Foto: Getty Images

Visto por quase 600 mil pessoas em apenas um final de semana, o filme Chico Xavier já é um marco para o cinema brasileiro. O sucesso se deve à riqueza dos ensinamentos do médium mineiro, que faria cem anos no último dia 2 de abril.

Assim como vem emocionando o público, a produção mexeu bastante também com o elenco. Prova disso foi a reação do ator Nelson Xavier, um dos intérpretes do personagem.

Ateu e dono de uma carreira que inclui 50 filmes, ele revelou recentemente que já não acreditava que algum personagem tivesse o poder de impressioná-lo.

“Nenhum dos personagens que fiz mudou minha vida. Chico Xavier fez uma revolução”, declara Nelson.

O elenco conta ainda com a atriz Christiane Torloni, que interpreta Glória, a mãe de um rapaz morto acidentalmente. “Infelizmente, essa é uma personagem que eu não precisei compor”, afirma Christiane, referindo-se ao filho que ela própria perdeu num acidente de carro.

Tudo passa, isso também passará

Para a atriz, “todo mundo já perdeu alguém ou alguma coisa”, por isso os ensinamentos de Chico Xavier são tão importantes. “A palavra dele conforta porque dá a certeza de que tudo vai passar”.

Confira então algumas das mensagens deixadas pelo médium para você aprender com elas, lições cheias de sabedoria e consolo.

8 frases de Chico Xavier para…

“Chico Xavier”, filme sobre o médium

que faria 100 anos em abril é

um sucesso

Foto: Nelio Rodrigues

Saber perdoar quem nos ofendeu

“Tudo é amor, até o ódio: ele nada mais é do que o próprio amor que adoeceu gravemente”

– Ponha em prática

Pode ser que você esteja sofrendo não por algo que outras pessoas lhe fizeram, mas pela forma errada como lida com seus sentimentos. Reconhecer isso é o primeiro passo para se libertar do rancor e perdoar.

Superar uma crise e recomeçar

“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim”

– Ponha em prática

Não se desespere diante daquilo que não pode mudar. Em vez de se conformar com a tristeza, busque um novo projeto: que tal fazer uma lista de lugares a conhecer ou experiências que gostaria de viver?

Acreditar no poder da oração

“Ninguém pode imaginar, enquanto na Terra, o valor, a extensão e a eficácia de uma prece nascida na fonte viva do sentimento”

– Ponha em prática

A oração é uma forma de continuar zelando pelos que já se foram, como uma homenagem. Ela também nos ajuda quando buscamos energia e proteção espiritual para enfrentar momentos difíceis.

Aprender com as dificuldades

“O homem se renova sempre. A luta enriquece-o, a dor aprimora-lhe as emoções, e o sacrifício tempera-lhe o caráter”

– Ponha em prática

Períodos de vacas magras são boas oportunidades para aprendermos a ser humildes. Decepções nos ensinam que todos erram e podem ser perdoados. Nos sacrifícios, aprendemos a ser menos egoístas.

Escolher o caminho do bem

“Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta”

– Ponha em prática

Nossa vida é um dom precioso que Deus nos deu e funciona como um jardim, onde podemos semear as flores da alegria ou as pragas do medo, da raiva e da depressão. O que você anda plantando no seu jardim?

Não sofrer por um amor

“Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Serve sem apego e assim vencerás”

– Ponha em prática

O amor não prende, liberta. Ame porque isso faz bem a vocçê, e não por esperar algo em troca. Criar expectativas só traz decepções para todos. Quem ama de verdade, sem apego, conquista o carinho verdadeiro das outras pessoas.

Abrir-se para a felicidade

“A felicidade não entra em portas trancadas”

– Ponha em prática

A chave para a felicidade está à nossa disposição para abrir o coração ao amor, os olhos às qualidades dos outros e um sorriso a quem nos faz o bem. Não espere que a felicidade caia do céu sem que você faça esforço nenhum: ela é a recompensa para quem acredita que todos nós estamos aqui para brilhar.

Viver o presente

“Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje, pois o importante é viver o hoje. O ontem já foi e o amanhã talvez não venha”

– Ponha em prática

Quem apenas faz planos para o futuro e deixa os sonhos para o amanhã, corre o risco de nunca realizá-los. Reúna sua família para colocar em prática os pequenos desejos de todos.