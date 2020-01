As fases do bebê

Sorrir, sentar, dar os primeiros passos… É uma delícia acompanhar o progresso do bebê mês a mês, além de ser importante para saber se está tudo indo bem com o desenvolvimento dele. Mas nem tudo é regra! Caso o seu filho demore um pouquinho para alcançar o que está nos padrões, nada de desespero. Isso não tarda a acontecer. Crianças prematuras, por exemplo, levam um pouco mais de tempo para fazer o mesmo que as outras. Os médicos saberão avaliar. Ficar de olho no estímulo também é essencial. O bebê não vai acordar de repente e dizer “hoje estou pronto para me sentar com apoio”. É preciso incentivo para a criança desenvolver seu potencial. Com o estímulo correto e respeitando o tempo de cada um, seu filhote vai crescer feliz e saudável! De olho nas fases: não é regra, mas, aos 3 meses, o bebê já poderá fixar o olhar e sorrir

Acompanhe as fases do seu bebê e saiba o que está dentro do esperado que ele faça:

Aos 3 meses: fixar o olhar, sorrir, erguer a cabeça e o peito se estiver deitado de bruços, olhar em direção a uma voz conhecida. Estímulo: levante o encosto do carrinho para ele começar a interagir com a vida ao redor.

Aos 6 meses: rolar de um lado para outro, sentar com apoio, balbuciar sílabas, tirar o paninho do rosto. Estímulo: brincadeiras de imitação deixam os bebês muito felizes. Repita os sons que ele faz.

Aos 12 meses: dar os primeiros passos, alimentar-se sozinho (fazendo sujeira), falar algumas palavras, tomar água sozinho com um copo adequado. Estímulo: ensine a ele as partes do corpo. Isso vai ajudá-lo a perceber que é independente dos pais.

Fontes: Flaviane Smaniotto Costa, pediatra da Santa Casa de São Paulo, e Carlos Takeuchi, neurologista do Hospital Sabará, de São Paulo.

