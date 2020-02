Arrume o armário e melhore sua energia

Organizar suas roupas é prático e relaxante!

Foto: Getty Images

Manter o guarda-roupa em ordem não é importante só para você achar facilmente o que procura. “Limpeza e organização harmonizam o ambiente”, diz Silvana Helena Occhialini, presidente do Instituto Brasileiro de Feng Shui. Veja suas dicas para atrair boas energias para o seu quarto e a sua vida!

Limpeza energética

Tire tudo do armário e passe óleo de eucalipto. Ele muda a vibração!

Mantenha só o que usa

O que estiver sem uso por mais de dois anos deve ser doado. Já!

Crie uma ordem para as roupas

Na parte superior, ficam blusas e vestidos; abaixo, calças, shorts e saias. Por último, os sapatos. Isso organiza a mente.

Separe as roupas pela cor

Assim, a visualização é imediata e você não se estressa nem perde tempo procurando aquela blusinha perdida entre tantas outras.



Use cabides iguais

Evite ter cabides de cores e materiais diferentes. E mais: ao pendurar as roupas, coloque os cabides voltados para o mesmo lado. Manter um padrão em todo o armário facilita – e enfeita – a vida!

Bê-á-bá do guarda-roupa ideal

Micaela Góes, consultora em organização e apresentadora do programa Santa Ajuda, no canal a cabo GNT, dá cinco dicas para manter tudo em seus respectivos lugares

. Dobre jeans, camisetas e agasalhos e disponha tudo em prateleiras médias

. Organize acessórios em caixas

. Na gaveta, guarde as peças íntimas em nichos – eles podem ser até de papelão

. Faça rodízio de roupas por estação – as de frio ficam à mostra no inverno, as de calor, no verão!

. Agrupe as roupas também por tipo: blusa com blusa, vestido com vestido…