Arquitetura inovadora em condições extremas

Nesse mês de abril saiu o resultado do Concurso Estação Antártica Comandante Ferraz que premiou o melhor projeto para a reconstrução das instalações da Estação. O premio ficou com Estudio 41, um grupo de arquitetos de Curitiba.

Para a construção da base do Brasil na Antártica , a Triptyque, fundada por Grégory Bousquet, Carolina Bueno, Guillaume Sibaud e Olivier Raffaelli, reuniu as melhores tecnologias e os maiores especialistas da arquitetura em condições extremas para um projeto revolucionário, simples e extremamente viável.

A empresa tem inúmeras indicações para concursos como a construção de um novo teatro na Avenida Faria Lima em São Paulo , para a construção de um centro de Arte e de Congresso, na França e também participou do concurso publico no Rio de Janeiro para fazer o Sede do campo Olímpico de golfe para os Jogos Olímpicos em 2016, entre tantos outros

Localizada na Península Keller, no interior da Baia do Almirantado, Ilha Rei George, a Estação é destinada para estudos sobre o ambiente antártico. A Estação foi destruída no começo do ano passado devido a um incêndio que até hoje não se sabe a causa.